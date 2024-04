(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants parmi les petites capitalisations du London Main Market ce mercredi.

----------

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

----------

Pantheon Infrastructure PLC, en hausse de 2,4% à 75,39 pence, fourchette de 12 mois 73,20p-92,20p. Le fonds d'investissement axé sur les actifs d'infrastructure indique que la valeur nette d'inventaire au 31 décembre a augmenté de 7,8% à 106,6 pence par rapport à l'année précédente. Il déclare un dividende intérimaire de 2 pence par action, ce qui porte son dividende total pour 2023 à 4 pence, contre 2 pence l'année précédente. En 2023, elle rachète des actions pour un montant de 5,8 millions de livres sterling, dont 2,6 millions après la fin de l'année, et prévoit un programme supplémentaire pouvant aller jusqu'à 10 millions de livres sterling. Le président du conseil d'administration, Vagn Sorenesen, déclare : "Nous continuons à penser que la stratégie de PINT lui permet d'être bien positionnée lorsque les investisseurs commenceront à reconnaître l'importance du potentiel de croissance dans une stratégie d'investissement bien équilibrée... Le conseil d'administration est confiant dans la capacité du gestionnaire à continuer à rechercher de nouveaux actifs et à gérer le portefeuille existant de manière à assurer cette croissance. Nous pensons également que les actifs d'infrastructure apporteront la résilience nécessaire dans le monde incertain actuel".

----------

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

----------

Zotefoams PLC, baisse de 6,1 % à 367,00 pence, fourchette de 12 mois 258,55 pence-415,00 pence. Le fournisseur de technologie de matériaux cellulaires chute après avoir fait du surplace au cours des quatre derniers jours de bourse. Mardi dernier, il a annoncé la nomination de Ronan Cox en tant que nouveau directeur général. M. Cox rejoint la société aujourd'hui et succédera à David Stirling, qui occupait le poste de PDG depuis 200 ans, après l'assemblée générale annuelle de Zotefoam le 22 mai.

----------

Topps Tiles PLC, baisse de 1,5% à 43,36 pence, fourchette de 12 mois 41,08 pence-57,80 pence. Le détaillant de carrelage déclare que les ventes du premier semestre ont chuté, car la faible demande des détaillants a compensé une meilleure résistance de la part des clients commerciaux. Les ventes totales au cours des 26 semaines qui se sont terminées le 30 mars ont chuté de 5,9 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 122,6 millions de livres sterling. Les ventes à périmètre constant sont inférieures de 11 % à celles de l'année précédente au deuxième trimestre, en raison d'une baisse de la fréquentation et du volume. Topps Tiles déclare que la faiblesse du marché, l'augmentation des salaires et la consommation saisonnière d'énergie plus élevée ont pesé sur le bénéfice du premier semestre, et s'attend à ce que le bénéfice annuel soit plus important au second semestre. Topps Tiles se dit "bien positionné" pour bénéficier d'une reprise cyclique du marché du RMI et reste dans une position financière solide, avec un bilan robuste. La société déclare qu'elle discutera de nouveaux objectifs et de futures opportunités de croissance des bénéfices en même temps que les résultats intermédiaires en mai.

----------

Par Greg Rosenvinge, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.