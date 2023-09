(Clarification de la capacité des batteries connectées au réseau de Zenobe)

Pantheon Infrastructure PLC - fonds d'investissement londonien spécialisé dans les infrastructures - s'engage à investir environ 35 millions de livres sterling dans la société londonienne Zenobe, spécialisée dans le stockage de batteries et les flottes de véhicules électriques. L'accord a été conclu par l'intermédiaire d'un véhicule de co-investissement géré par l'investisseur européen en infrastructures Infracapital. Depuis sa création en 2017, Zenobe dispose d'une capacité de batterie connectée au réseau d'environ 430 mégawatts en exploitation ou en construction et a soutenu plus de 1 000 bus, camions et véhicules commerciaux électriques.

Richard Sem, partenaire du gestionnaire d'investissement Pantheon Ventures (UK) LLP, déclare : "Nous sommes ravis d'annoncer cette dernière transaction dans un sous-secteur très attractif, qui apporte une plus grande diversification au portefeuille [de Pantheon Infrastructure]. Les actifs liés aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique continuent de bénéficier de forts vents contraires... Nous sommes ravis de nous associer à un sponsor de grande qualité pour cette transaction et nous nous réjouissons de travailler avec Infracapital pour offrir à nos investisseurs des rendements sur cet actif à l'avenir".

