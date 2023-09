Pantheon Infrastructure PLC est une société d'investissement à capital fixe. La société donne accès à un portefeuille mondialement diversifié d'actifs d'infrastructure de haute qualité. Son objectif d'investissement est de générer un rendement total ajusté au risque attrayant pour les actionnaires sur le long terme, comprenant à la fois une croissance du capital et un dividende progressif. Par l'acquisition d'actions ou de participations, elle propose un portefeuille diversifié d'actifs d'infrastructure, en privilégiant les marchés développés de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Elle cherche à constituer un portefeuille de co-investissements dans des actifs d'infrastructure présentant des caractéristiques défensives, bénéficiant généralement de flux de trésorerie contractés, d'une protection contre l'inflation et de profils d'endettement conservateurs. Il cible également les investissements dans les sous-secteurs de l'infrastructure : numérique, énergie/ services publics, énergie/ services publics, énergies renouvelables/ efficacité et social. Pantheon Ventures (UK) LLP est le gestionnaire d'investissement de la société.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds