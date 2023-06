Pantheon Infrastructure célèbre une hausse de sa valeur au premier trimestre

Pantheon Infrastructure PLC - fonds d'investissement basé à Londres et spécialisé dans les infrastructures - annonce que la valeur nette d'inventaire au 31 mars était de 99,2 pence par action, en hausse par rapport à 98,9 pence au 31 décembre. Le rendement total de la valeur nette d'inventaire au premier trimestre était de 1,31%. La société a versé un dividende intérimaire de 1,0 pence par action, inchangé par rapport à celui déclaré en septembre 2022. Les mouvements sous-jacents de la juste valeur du portefeuille d'investissement ont contribué à hauteur de 1,8 pence par action au cours du trimestre. Pantheon Infrastructure indique que la croissance est principalement due à des mouvements non réalisés sur huit investissements. La légère dépréciation de l'euro et de l'USD par rapport à la livre sterling a entraîné un mouvement négatif de la valeur de change, partiellement compensé par des mouvements positifs dans les instruments de couverture de change de la VNI. Pantheon Infrastructure disposait d'un fonds de roulement net de 94 millions de livres sterling et son portefeuille d'investissements valait 386,1 millions de livres sterling au 31 mars.

Cours actuel de l'action : 83,01 pence, en baisse de 1,0 % à Londres mercredi

Variation sur 12 mois : en baisse de 22%.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

