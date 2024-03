Pantheon Infrastructure PLC - fonds d'investissement basé à Londres et spécialisé dans les actifs d'infrastructure - prolonge de 15 mois la durée de sa facilité de crédit renouvelable multidevises de 115 millions de livres sterling, afin de " [fournir] à la société une certitude à plus long terme sur sa position de liquidité et, à terme, [...] de soutenir d'autres investissements ". La facilité arrivera désormais à échéance en mars 2027. La société indique que les conditions restent globalement inchangées et qu'elle a réussi à maintenir la tarification aux niveaux existants. La facilité de prêt est assortie d'une marge de 2,85 % par an "au-dessus du taux de référence de la devise concernée ou du taux de référence composé, payable sur les montants tirés". Cette marge sera ramenée à 2,65 % par an lorsque l'entreprise aura atteint "certains seuils d'expansion".

Richard Sem, partenaire du gestionnaire d'investissement Pantheon Ventures (UK) LLP, déclare : "Le soutien continu des prêteurs est une nouvelle preuve de la forte performance et de la grande qualité du portefeuille de PINT. L'extension de la facilité de prêt apporte un soutien continu à la planification des liquidités et une capacité d'investissement supplémentaire qui, au fil du temps, permettra à PINT de continuer à mettre en œuvre son pipeline de haute qualité d'opportunités d'infrastructures mondiales".

Cours actuel de l'action : 76,60 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 6,6

