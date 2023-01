La VNI par action de Pantheon International en hausse par rapport au mois précédent

Pantheon International PLC - Investisseur en private equity basé à Exeter, en Angleterre - La valeur nette d'inventaire par action au 30 novembre est de 469,50 pence, en hausse de 2,1% par rapport aux 460,00 pence du 31 octobre. Les actifs de capital-investissement au 30 novembre s'élèvent à 2,48 milliards de GBP, tandis que les soldes de trésorerie nets disponibles sont de 52 millions de GBP et les engagements d'investissements non utilisés sont de 848 millions de GBP. Maintient un accord de facilité de crédit renouvelable multitranches et multidevises de 500 millions GBP sur cinq ans qui doit expirer en juillet. Investit 16,6 millions GBP dans le rachat d'actions en novembre en acquérant 6,4 millions d'actions au prix moyen de 262,1p.

Cours actuel de l'action : 267,38p, en baisse de 0,4% à Londres vendredi

Variation sur 12 mois : baisse de 23 %.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

