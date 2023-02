La valeur nette d'inventaire de Pantheon International augmente, surpassant l'indice

(Alliance News) - Pantheon International PLC a annoncé jeudi une baisse de son bénéfice semestriel en raison de la chute des gains sur les investissements, mais la valeur nette d'inventaire a augmenté et a surpassé l'indice de référence de la société.

L'investisseur en capital-investissement basé à Exeter, en Angleterre, a déclaré un bénéfice avant impôt de 83,7 millions de GBP pour le semestre clos le 30 novembre, soit une baisse par rapport aux 413,1 millions de GBP de l'année précédente. Cela s'explique par le fait que les gains sur investissement ont chuté à 82,5 millions de GBP, contre 418,6 millions de GBP.

La valeur nette d'inventaire par action a augmenté de 11% pour atteindre 469,46 pence au 30 novembre, contre 421,06 pence un an plus tôt. La société a racheté 6,4 millions d'actions pour 16,6 millions GBP au cours du semestre clos le 30 novembre, réduisant ainsi le nombre d'actions négociées.

Le rendement total de la VNI, comparant le 30 novembre à l'année précédente, a également été de 11%, surpassant son indice de référence MSCI World, qui a enregistré un rendement négatif de 0,5%.

Pantheon International a noté une inflation et des taux d'intérêt élevés, des tensions géopolitiques et des perspectives difficiles pour la croissance mondiale.

"Il est difficile de prédire comment et quand une perspective plus positive se présentera à l'horizon", a déclaré le président John Singer.

Il a ajouté : "L'incertitude et la dislocation créent des opportunités pour les gestionnaires de capital-investissement et nous pensons que c'est le moment de se pencher sur la question et d'investir avec les meilleurs qui sont capables de surpasser les marchés publics et encore plus en cas de ralentissement. PIP, grâce à la vaste plateforme de Pantheon et aux relations profondes établies depuis de nombreuses années, a accès à un grand nombre de ces gestionnaires et à la force financière pour bien investir. "

Les actions de Pantheon International étaient en hausse de 0,7% à 254,74 pence chacune à Londres jeudi matin.

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

