La valeur nette d'inventaire de Pantheon International en baisse en avril

Pantheon International PLC - fonds d'investissement axé sur les actifs de capital-investissement gérés par des gestionnaires tiers - La valeur nette d'inventaire par action est de 452,9 pence au 30 avril, en baisse de 0,8 % par rapport à 456,6 pence au 31 mars. Les gains d'évaluation et le bénéfice des rachats d'actions ont été compensés par des mouvements de change négatifs de 1,3 %. Rachat d'actions pour un montant de 1,2 million de livres sterling, en achetant 500 000 actions à 232,5 pence. Le total des actifs de capital-investissement s'élève à 2,38 milliards de livres sterling au 30 avril, en baisse par rapport aux 2,40 milliards de livres sterling du mois précédent. Les engagements d'investissement non tirés s'élèvent à 863 millions de livres sterling. L'accord de facilité de crédit renouvelable multitranche et multidevise de 500 millions de GBP sur cinq ans, qui doit expirer en juillet 2027, n'a pas été utilisé.

Cours actuel de l'action : 269,04 pence l'unité, en baisse de 0,2 % vendredi matin à Londres.

Variation sur 12 mois : en baisse de 2,2

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

