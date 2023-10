Pantheon International Plc est une société basée au Royaume-Uni, qui investit dans des fonds de capital-investissement et co-investit (aux côtés de gestionnaires de capital-investissement sélectionnés) directement dans des sociétés privées du monde entier. La société offre aux investisseurs l'accès à un portefeuille mondial et diversifié de sociétés de haute qualité soutenues par des fonds de capital-investissement (PE). L'objectif de la Société est d'offrir aux actionnaires des rendements attrayants et réguliers sur le long terme, et ce à un risque relativement faible. Elle peut, en temps utile, détenir des investissements cotés en bourse suite à la distribution de tels investissements à la Société à partir de ses investissements de fonds suite à un investissement dans une société non cotée en bourse. En outre, la Société peut investir dans des fonds de capital-investissement qui sont cotés. Elle investit dans des secteurs tels que les technologies de l'information, les soins de santé, les produits de consommation, les produits industriels, les produits financiers, les services de communication, l'énergie, les matériaux et les services publics. Son gestionnaire d'investissement est Pantheon Ventures (UK) LLP.