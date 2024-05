Pantheon International Plc est un fonds d'investissement privé basé au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la société est de maximiser la croissance du capital à long terme pour ses actionnaires en investissant dans des fonds spécialisés dans les investissements non cotés, en acquérant des portefeuilles non cotés et en participant directement à des placements privés. La société peut investir dans des fonds de capital-investissement, des sociétés non cotées ou des véhicules de détention à usage spécial ou d'investissement qui sont financés par des facilités de crédit de rang supérieur à l'investissement de la société. La société permet d'accéder à un portefeuille diversifié et de haute qualité de sociétés privées du monde entier qui serait autrement inaccessible à la plupart des investisseurs. Elle investit dans des secteurs tels que les technologies de l'information, la santé, la consommation, l'industrie, les services financiers, les services de communication, l'énergie, les matériaux et les services publics. Son gestionnaire d'investissement est Pantheon Ventures (UK) LLP.