Pantheon International PLC - fonds d'investissement privé - Conclut un nouvel accord de facilité de crédit renouvelable multitranche et multidevise d'un montant équivalent à 500 millions de livres sterling, qui remplace la facilité de crédit existante d'un montant équivalent à 500 millions de livres sterling. La nouvelle facilité de crédit est divisée en une facilité de 400 millions de GBP, expirant en octobre 2026 avec une option permanente pour étendre, par accord, la date d'échéance de 364 jours à la fois ; et une facilité de 100 millions de GBP expirant en octobre 2024. L'entreprise indique qu'elle a cherché à "construire une structure de capital à long terme, durable, plus flexible et diversifiée dans le cadre de ce processus, renforçant encore le bilan de l'entreprise". La structure permet d'augmenter la facilité de 400 millions de livres sterling à 700 millions de livres sterling, sous réserve de l'accord des prêteurs participants. La nouvelle facilité de crédit a été sursouscrite, les nouveaux prêteurs State Street Bank & Trust Co, RBS International PLC, Mizuho Bank Ltd et RBC Europe Ltd ayant rejoint le syndicat aux côtés des deux prêteurs existants Lloyds Bank Corporate Markets PLC et State Street Bank International GmbH. La succursale londonienne de Credit Suisse AG ne sera plus un prêteur.

Pantheon a également annoncé qu'elle avait offert 49,2 millions d'actions au prix d'exercice de 305 pence.

Cours actuel de l'action : 303,00 pence, en baisse de 0,7 %.

Variation sur 12 mois : en hausse de 25

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.