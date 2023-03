Les actions de Pantheon Resources chutent alors que le puits Alkaid #2 est de nouveau en production

(Alliance News) - Pantheon Resources PLC a annoncé lundi que son puits Alkaid #2 est revenu à la production le 21 février, après des semaines de blocage par le sable dans le puits de forage.

La société pétrolière et gazière centrée sur l'Alaska, aux États-Unis, a déclaré que le quantum de production de liquide et de gaz s'écoulant sans ascenseur artificiel démontre la bonne productibilité du réservoir.

"On pense qu'il s'agit là d'une spécificité d'Alkaid #2 et que, par conséquent, les futurs puits devront être forés plus profondément pour éviter le plafond de gaz, ce qui devrait permettre d'obtenir un meilleur rendement. Alkaid #2 a maintenant produit pendant plus de 50 jours et la production a repris conformément au profil de déclin antérieur au nettoyage", a déclaré Pantheon Resources.

La société a déclaré que le taux de production était d'environ 505 barils d'hydrocarbures liquides par jour, dont 180 sont du pétrole et 325 bpj sont des condensats et des liquides de gaz naturel. Elle a ajouté que les 180 bopd sont "spécifiques à Alkaid #2" et ne reflètent pas le réservoir d'Alkaid qui a produit des résultats d'essai de débit de 108 bopd.

Le directeur technique Bob Rosenthal a déclaré que la société est convaincue que ses projets seront rentables à l'avenir. Il a ajouté : "Nous devons simplement positionner les futurs puits à de meilleurs endroits après avoir découvert et maintenant testé avec succès le réservoir. Notre travail consiste maintenant à optimiser le forage et les complétions pour maximiser la commercialité potentielle d'Alkaid, ainsi qu'à continuer d'évaluer le potentiel de nos autres découvertes majeures, dont notre grande découverte à Theta West."

Les actions de Pantheon Resources ont chuté de 40% à 31,71 pence chacune à Londres lundi matin.

Les analystes de SP Angel ont déclaré : "L'annonce d'aujourd'hui a clairement montré que les débits du puits horizontal Alkaid #2, qui représente le premier test de production à long terme de la société en Alaska, n'ont pas été compromis par un blocage de sable sur environ 1 000 pieds du latéral de 5 000 pieds, remettant ainsi en question la compréhension du réservoir par la direction."

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

