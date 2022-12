Les actions de Pantheon Resources s'effondrent suite à l'aggravation des pertes et à la hausse des coûts.

(Alliance News) - Les actions de Pantheon Resources PLC ont baissé vendredi matin après que la société ait déclaré que sa perte s'est creusée au cours de son dernier exercice financier, suite à une augmentation des dépenses.

La société pétrolière et gazière basée à Londres et axée sur l'Alaska a déclaré une perte avant impôts de 16,0 millions USD au cours de l'exercice qui s'est terminé le 30 juin, contre une perte de 8,2 millions USD un an plus tôt.

Les actions de Pantheon Resources ont baissé de 48% à 42,66 pence vendredi matin à Londres.

Pantheon Resources a enregistré une charge de paiement en actions de 8,3 millions USD, contre 3,2 millions USD l'année précédente, et les frais administratifs ont augmenté à 7,4 millions USD, contre 5,0 millions USD.

"Aux États-Unis, le prix du pétrole et du gaz naturel a augmenté rapidement, cependant, l'Europe a connu une augmentation plus spectaculaire des prix du gaz naturel suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et à la diminution subséquente des exportations vers l'Europe", a déclaré le président Phillip Gobe.

Le directeur général Jay Cheatham a ajouté : "Le forage sur le versant nord de l'Alaska présente des défis que l'on ne rencontre pas dans la plupart des régions du Lower 48, tels que le nombre réduit de fournisseurs de services facilement disponibles, les voies de transport limitées, les pièces de rechange et les équipements moins disponibles. En plus de cela, le marché pétrolier en plein essor a vu une très forte demande de services et d'équipements, provoquant une inflation des prix des matériaux dans toute l'industrie, ce qui a un impact sur les calendriers."

Pendant ce temps, Pantheon Resources a déclaré que les données de forage et l'analyse des puits Theta West et Talitha ont conduit la société à estimer 23 milliards de barils de pétrole en place et 2,3 milliards de barils de pétrole récupérable sur la superficie de Pantheon.

Elle a ajouté que le puits Alkaid 2 s'écoule naturellement malgré le fait qu'il soit partiellement bloqué par environ 1 000 pieds de sable, et que le puits fournit des taux d'hydrocarbures liquides proches des attentes sur la section non bloquée de 4 000 pieds.

"Ces premiers résultats d'essai positifs ont renforcé notre confiance dans la poursuite d'un puits Alkaid 3, sous réserve de financement, qui serait un puits d'évaluation à fort impact pour tester le deltaïque de la marge du plateau, la cible du réservoir immédiatement au-dessus du pétrole découvert à Alkaid 1 et 2", a déclaré Cheatham.

