Pantheon Resources plc est une société pétrolière et gazière basée au Royaume-Uni. La société détient une participation de 100 % dans les projets Kodiak et Ahpun, qui s'étendent collectivement sur environ 193 000 acres contigus, à proximité des pipelines et des infrastructures de transport sur le versant nord de l'Alaska (ANS). Ses principaux actifs sont deux champs pétroliers connus sous le nom d'Ahpun et de Kodiak, qui sont les projets pétroliers découverts à travers les puits de découverte et d'évaluation de Pipeline State, Alkaid-1, Talitha-A, Theta West-1 et Alkaid-2. Le champ d'Ahpun repose sur les unités Alkaid et Talitha et comprend les réservoirs de pétrole situés entre la couche supérieure régionale et les schistes de Hue, plus profonds. Le champ de Kodiak repose sur les zones de Theta West/Chimney et l'unité Talitha et constitue effectivement un fond de bassin sous les schistes de Hue et au-dessus des schistes HRZ. Ces actifs se trouvent immédiatement en dessous et à côté de la ligne pétrolière principale du Trans Alaska Pipeline System (TAPS) et de la Dalton Highway.