Pantheon Resources PLC est une société indépendante d'exploration et de production de pétrole et de gaz. Elle investit dans l'exploration et le développement du pétrole et du gaz. Elle détient une participation de 100 % dans un portefeuille de projets pétroliers à fort impact sur le versant nord de l'Alaska (ANS), qui s'étend sur plus de 150 000 acres. Ses projets comprennent Greater Alkaid, Talitha et Theta West. Ses projets Greater Alkaid et Talitha ont découvert et testé du pétrole léger dans les formations Brookian et Kuparuk. Ils sont situés à la fois sur le réseau de pipelines Trans Alaska Pipeline System (TAPS) et sur la Dalton Highway, à environ 20 miles au sud de l'unité Prudhoe Bay et à 25 miles au sud-est de l'unité Kuparuk River, qui sont deux des champs pétrolifères conventionnels d'Amérique du Nord. Le projet Theta West, que la société exploite sur l'ANS en dehors du champ pétrolifère de Prudhoe Bay. Il comprend trois puits qui ont pénétré et rencontré du pétrole dans le complexe Basin Floor Fan : Pipeline State #1, Talitha #1 et Theta West #1.