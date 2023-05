Pantheon lève 22 millions d'USD dans le cadre d'une levée de fonds sursouscrite

Pantheon Resources PLC - société pétrolière et gazière spécialisée dans les opérations onshore aux États-Unis, y compris plusieurs grands projets sur le versant nord de l'Alaska - indique que la levée de fonds annoncée mardi a été sursouscrite. Décide d'augmenter la taille de la levée de fonds qui, combinée à l'offre au détail, a permis de lever un produit brut d'environ 22 millions USD. Note qu'un total d'environ 104 millions d'actions ont été placées et souscrites dans le cadre du placement, de la souscription et de l'offre au détail au prix de 17 pence par action. Les fonds supplémentaires levés seront utilisés pour le fonctionnement général de l'entreprise.

Cours actuel de l'action : 17,22 pence, en baisse de 5,4 % à Londres ce mercredi

Variation sur 12 mois : en baisse de 85 %.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

