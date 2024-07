(Alliance News) - Fulcrum Metals PLC a annoncé la signature d'un accord d'option définitif pour la vente de plusieurs projets d'uranium à Terra Balcanica Resources Corp.

Si cet accord est conclu, Terra Balcanica, basée à Vancouver, recevra tous les projets Charlot-Neely, Fontaine Lake, Snowbird et South Pendleton de Fulcrum en Saskatchewan, au Canada.

L'opérateur de projets canadiens dans les domaines de l'or, des métaux de base et de l'uranium, basé dans le Worcestershire, a déclaré que le portefeuille de 59 000 hectares avait attiré d'importants investissements. Les récentes explorations de Fulcrum ont permis de découvrir 4,3 millions de tonnes à 0,83 % d'U308 dans la découverte Arrow et 2,7 millions de tonnes à 1,94 % d'U308 dans la découverte Triple R.

Pour exercer l'option, Terra Balcanica doit réaliser des programmes d'exploration d'une valeur de 3,3 millions de dollars canadiens au cours des quatre prochaines années.

Ryan Mee, directeur général de Fulcrum, a déclaré : "Nous sommes ravis d'annoncer la signature d'un accord d'option définitif pour la vente de nos actifs uranifères au Canada. Ce mouvement stratégique nous fournit non seulement le capital nécessaire pour faire progresser nos actifs de traitement de résidus innovants et respectueux de l'environnement, Teck-Hughes et Sylvanite, et pour nous concentrer sur nos projets d'exploration aurifère, mais il valide également notre modèle d'entreprise qui consiste à identifier des actifs à faible valeur d'entrée et à cristalliser de la valeur pour nos actionnaires. Cette étape témoigne de notre engagement en faveur de la valeur actionnariale et du développement durable".

Terra Balcanica versera à Fulcrum 300 000 CAD en numéraire et 3,1 millions CAD en actions, sous réserve que les travaux d'exploration soient terminés.

Fulcrum conservera également une redevance de 1,0 % du rendement net de fonderie sur tous les claims, avec une option de rachat de 0,5 % du rendement net de fonderie pour 1,0 million CAD.

Panther Metals PLC est également impliqué dans l'accord d'option. Cette société d'investissement minier basée à Londres détient une participation de 15 % dans Fulcrum ainsi qu'une redevance de 2,0 % sur le rendement net de fonderie du projet aurifère Big Bear de Fulcrum, qui est prêt à être foré.

Les actions de Fulcrum ont clôturé en baisse de 0,5 % à 14,78 pence chacune mercredi à Londres. Panther Metals PLC a clôturé en hausse de 2,8% à 92,50 pence.

Par Aidan Lane, journaliste à Alliance News

