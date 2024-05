Panther Metals plc est une société d'exploration minière basée au Royaume-Uni. Les projets canadiens de la société comprennent Obonga, Dotted Lake, Manitou Lakes et Big Bear. La ceinture de roches vertes d'Obonga identifie quatre cibles principales prometteuses : Wishbone, Awkward, Survey et Ottertooth. Le projet Dotted Lake est situé à environ 16 kilomètres de la célèbre mine d'or Hemlo de Barrick Gold. Le projet Manitou Lakes couvre une superficie totale d'environ 98 kilomètres carrés (km2) et est situé dans le district minier aurifère de Kenora, à environ 300 km à l'est de Thunder Bay et à égale distance des villes de Fort Frances et Dryden, dans le nord-ouest de l'Ontario, au Canada. Big Bear se trouve à l'extrémité orientale de la ceinture de roches vertes de Schreiber-Hemlo. Il fournit également à la direction expérimentée le capital nécessaire pour faire avancer les projets d'exploration australiens très prometteurs mis en place par Panther Metals plc.

Secteur Or