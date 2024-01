Panther Metals PLC est une société d'exploration qui se concentre sur la découverte de gisements minéraux commercialement viables. Ses projets canadiens comprennent le projet Obonga, le projet Dotted Lake, le projet Manitou Lakes et le projet Big Bear. Le projet Obonga est situé sur la ceinture de roches vertes d'Obonga, dans le nord de l'Ontario. Ses zones d'intérêt comprennent Wishbone, Awkward, Survey et Ottertooth. Le projet Dotted Lake est situé à environ 16 km de la célèbre mine d'or Hemlo de Barrick Gold. La ceinture de roches vertes de Manitou Lakes se trouve dans le district minier aurifère de Kenora, à environ 300 km à l'est de Thunder Bay (Ontario). Le projet Manitou Lakes consiste en trois zones de prospection : Glass Reef, West Limb et Catwill. Le projet Big Bear de la société est situé dans les cantons de Priske et Strey sur la ceinture de roches vertes de Schreiber-Hemlo dans le nord de l'Ontario. Ses zones de prospection : Little Bear North, Big Duck Creek, Bear Lake, Little Bear Lake & Schreiber Pyramid, la propriété Worthington et le groupe Cook Lake, entre autres.

Secteur Or