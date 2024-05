(Alliance News) - Panther Metals PLC a déclaré vendredi qu'elle avait commandé une étude géophysique magnétique aéroportée à haute résolution pour son projet Obonga dans l'Ontario, au Canada.

Selon Panther, qui est un investisseur et un acquéreur de sociétés dans le secteur des ressources naturelles, l'étude sera réalisée par Pioneer Exploration Consultants Ltd sur trois zones de prospection. Il s'agit de Wishbone, Survey et Ottertooth.

"Notre équipe a réalisé une prouesse en découvrant deux systèmes de SMV inconnus jusqu'alors sur Obonga, à partir d'un total de seulement six trous forés. Nous devons maintenant passer à la phase de découverte du minerai", a déclaré Darren Hazelwood, directeur général.

"Pioneer Exploration Consultants doit se rendre sur place pour commencer les trois levés géophysiques par drone au début du mois de juin et les résultats sont attendus dans les plus brefs délais. Obonga a le potentiel de devenir le prochain camp de SMV au Canada. Les importants produits de données et les modèles 3D nous aideront à raffiner l'orientation des trous de forage en vue de recouper les zones à haute teneur dans les systèmes de SMV ciblés."

Les actions de Panther Metals ont clôturé en hausse de 0,4 % à 4,77 pence chacune à Londres vendredi.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.