Panther Metals note Fulcrum annonce le prix de son offre publique initiale

(Alliance News) - Panther Metals PLC a déclaré vendredi avoir noté que Fulcrum Metals PLC a annoncé la réussite de la fixation du prix d'une offre publique initiale visant à lever 3 millions de livres sterling de produit brut.

Panther Metals est une société d'exploration minière axée sur le Canada et détiendra une participation de 20 % dans l'ensemble du capital social émis de Fulcrum lors de l'admission.

Fulcrum devrait émettre 17,1 millions d'actions à un prix de placement de 17,5 pence chacune, Panther devant détenir 10,0 millions d'actions, soit une participation totale de 1,7 million GBP.

Panther détiendra également 714 286 bons de souscription exerçables au prix du placement pendant une période de deux ans à compter de l'admission et 476 190 bons de souscription supplémentaires exerçables à 26,25 pence sur une période de trois ans à compter de l'admission.

L'admission des actions Fulcrum à la négociation sur le marché AIM de Londres est prévue pour mardi prochain, a déclaré Panther.

Elle a ajouté que l'admission conclura la vente du projet Big Bear au nord du lac Supérieur au Canada, comme annoncé en avril de l'année dernière. Panther conserve une redevance de 2 % du rendement net de fonderie sur le projet Big Bear et reçoit un paiement en espèces de 200 000 GBP de Fulcrum.

"Le projet Big Bear a un potentiel exceptionnel et mérite bien l'injection de capital que Fulcrum prévoit. Grâce à la cotation réussie, l'équipe de Fulcrum disposera désormais de tous les outils nécessaires pour créer de la valeur", a déclaré Darren Hazelwood, directeur général de Panther.

"Nos résultats d'exploration et nos découvertes au cours des six derniers mois, tant sur notre projet Obonga que sur Manitou Lakes, continuent de générer de la valeur sous-jacente. Notre confiance dans la propriété Dotted Lake a été renforcée par les succès d'exploration de nos voisins de projet Palladium One, ratifiant sa prospectivité et notre propre modèle de système minéral pour la propriété."

Ryan Mee, PDG de Fulcrum, a ajouté : "Nous sommes ravis d'annoncer notre intention de nous inscrire à la cote de l'AIM et la réussite de la levée de fonds de 3 millions de GBP. Les fonds seront utilisés pour soutenir notre stratégie - se concentrer sur la découverte et la commercialisation de nos projets par le biais de programmes d'exploration ciblés en vue de les faire monter dans la chaîne de valeur et, en fin de compte, de décrocher l'intérêt d'un partenaire potentiel de coentreprise ou d'acquisition.

"Je suis particulièrement encouragé par l'appétit des investisseurs pour notre société, qui, selon moi, en dit long sur la qualité de nos projets et l'expertise de notre équipe."

Les actions de Panther étaient en hausse de 4,7% à 4,50 pence chacune à Londres vendredi avant midi.

