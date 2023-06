Panther Metals PLC se concentre sur l'exploration minière au Canada et en Australie. Les projets de la société comprennent le projet Big Bear et les projets australiens. Le projet Big Bear consiste en des concessions minières couvrant une superficie de 42 kilomètres carrés (km). Ses projets australiens comprennent le projet aurifère de Marrakai et le projet aurifère d'Annaburroo. La licence d'exploration du projet aurifère Marrakai, EL32121, couvre une zone d'environ 10 km carrés et contient une série de prospects aurifères et d'anomalies géochimiques. Le projet est situé à proximité d'infrastructures, les projets aurifères opérationnels étant situés à environ 18 km. La licence d'exploration du projet aurifère d'Annaburroo (EL32140) couvre une zone d'environ 149 km carrés et est située à 105 km au sud-est de Darwin. La société exploite également le projet aurifère Merolia dans les Goldfields de l'Est de l'Australie occidentale.

Secteur Or