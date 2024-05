Panther Securities PLC est une société d'investissement immobilier basée au Royaume-Uni. La société possède et gère plus de 900 unités immobilières individuelles dans plus de 120 bâtiments désignés séparément sur le territoire continental du Royaume-Uni. La société est spécialisée dans l'investissement immobilier et la gestion de commerces de détail secondaires, d'unités industrielles et de bureaux. Elle possède et gère également de nombreux appartements résidentiels dans plusieurs centres-villes. L'objectif principal de la société est de maximiser les rendements à long terme pour ses actionnaires par une croissance stable de la valeur de l'actif net et du dividende par action, à partir d'un flux de revenus locatifs constant et durable. Son portefeuille est réparti sur l'ensemble du territoire du Royaume-Uni, de Perth au nord à Southampton au sud et de Swansea à l'ouest à Hull à l'est. Elle investit également dans tous les secteurs du marché, en se concentrant sur l'immobilier commercial. Elle assiste également les petites et moyennes entreprises dans le cadre d'accords de cession-bail et d'acquisitions d'entreprises.

Secteur Développement et opérations immobilières