(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

NIOX Group PLC - Développeur de dispositifs médicaux pour le diagnostic et la gestion de l'asthme, basé à Oxford - Le chiffre d'affaires pour les six mois jusqu'à juin augmente de 12 % pour atteindre 21 millions de livres sterling. Le chiffre d'affaires augmente de 15% à taux de change constant. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement augmente de 15 % pour atteindre 7,1 millions de livres sterling, contre 6,2 millions de livres sterling l'année précédente. "Je suis heureux d'annoncer une croissance continue du chiffre d'affaires et des bénéfices au premier semestre de l'exercice en cours, au cours duquel le groupe a évolué conformément aux attentes de la direction. Notre activité clinique principale, qui continue de bénéficier d'un niveau élevé de revenus récurrents, a progressé de 14 % à taux de change constant", a déclaré Ian Johnson, président exécutif du conseil d'administration.

----------

Panthera Resources PLC - société d'exploration et de développement aurifère possédant plusieurs actifs en Afrique de l'Ouest et en Inde - Début du programme de forage à l'actif de Bido au Burkina Faso. Le programme comprend 2000 mètres de forage à circulation inverse. "La société explore activement le permis depuis plusieurs années, ce qui a abouti à une campagne de forage ciblée. Les trois clôtures de forage testeront des cibles sélectionnées en raison de leur coïncidence géophysique, des veines de quartz visibles et de l'activité des orpailleurs", ajoute Panthera.

----------

Enwell Energy PLC - Société d'exploration et de production de pétrole et de gaz axée sur l'Ukraine - La production du deuxième trimestre diminue à 2 025 barils d'équivalent pétrole, contre 2 659 l'année précédente. "La guerre en cours en Ukraine continue de perturber les opérations sur les champs de la société, et les mesures réglementaires défavorables prises par les autorités ukrainiennes, qui ont abouti à la suspension des licences VAS et SC le 4 mai 2023, ont également eu un impact négatif sur les opérations de la société au cours de la période, plus particulièrement par la perte de production du champ VAS", explique Enwell. "Toutefois, les suspensions de ces licences ont été levées le 26 juin 2024 et la production du champ VAS devrait reprendre au troisième trimestre 2024. Les volumes de production des champs MEX-GOL et SV ont été inférieurs à ceux du deuxième trimestre 2023, principalement en raison du déclin naturel du champ."

----------

Angus Energy PLC - Développeur de pétrole et de gaz onshore axé sur le Royaume-Uni - A terminé son arrêt de maintenance annuel pour 2024 dans les délais prévus. Les travaux de maintenance et d'amélioration, y compris l'installation de capots acoustiques pour les compresseurs, ont été réalisés avec succès dans le cadre de l'arrêt programmé de cinq jours, sans incident de sécurité et sans dommage pour l'environnement, précise l'entreprise.

----------

Oriole Resources PLC - société d'exploration minière centrée sur l'Afrique de l'Ouest - déclare que le programme de forage de la phase cinq du projet aurifère Bibemi au Cameroun est en cours. "A ce jour, un total de 10 trous verticaux ont été réalisés sur une longueur d'environ 1 244 m dans la zone principale d'estimation des ressources minérales BZ1", indique Oriole. "Les échantillons de ces trous sont en cours de préparation dans le pays et les premiers résultats du programme sont attendus pour le troisième trimestre 2024." Oriole détient un peu plus de 82% de Bibemi.

----------

European Green Transition PLC - La société européenne développe des actifs dans le domaine de l'économie verte avec des projets couvrant les matériaux critiques, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, le traitement et le recyclage - Les travaux d'essai confirment que le style de minéralisation à Olserum est capable de "produire un concentré riche en éléments de terres rares". European Green explique qu'un concentré en vrac contenant les minéraux monazite, xénotime et apatite a été produit, avec des taux de récupération élevés de 84,4 % à 92,6 % pour les terres rares légères et de 80,9 % à 90,7 % pour les terres rares lourdes. "Le concentré de terres rares et d'apatite en vrac avait des teneurs comprises entre 10,5 % et 12,6 % d'éléments de terres rares totaux", ajoute le rapport. "Ces teneurs ont été portées à 30-40,11 % d'oxydes de terres rares totales après séparation magnétique à haut gradient sur le concentré en vrac, avec des récupérations initiales de 55,3-64 % pour les [éléments de terres rares légers] et de 53,8-72,5 % pour les [éléments de terres rares lourds] respectivement, ce qui représente une extraction de masse de seulement 1,03-2,04 %", indique EGT. Ces résultats "aideront la société à monétiser le projet Olserum en attirant un partenaire pour financer un programme à plus grande échelle", ajoute-t-elle.

----------

Bluejay Mining PLC - société d'extraction de métaux ayant des activités au Groenland et en Finlande - déclare que l'intention d'acquérir jusqu'à 51 % de White Flame Energy Ltd pour 1,4 million de livres sterling a reçu le soutien d'environ 95 % des investisseurs de White Flame. "Bluejay s'est également vu accorder une option de trois ans pour acquérir les 49 % restants aux mêmes conditions. "Le processus de transfert des actions de la WFE se déroulera au cours des prochaines semaines et de plus amples détails sur l'émission des actions de contrepartie aux vendeurs de la WFE et sur le changement de nom de la société seront annoncés en temps voulu. Bluejay a reçu l'approbation des actionnaires au début du mois de juillet pour un changement de nom en 80 Mile PLC.

----------

Mineral & Financial Investments Ltd - société d'investissement axée sur le secteur des ressources naturelles - L'investisseur Redcorp a déposé la dernière étape de l'évaluation de l'impact sur l'environnement du projet polymétallique Lagoa Salgada au Portugal. Une fois l'évaluation approuvée, le projet passe à la phase RECAPE, qui correspond au rapport de conformité environnementale du projet d'exécution. "La phase RECAPE vise à vérifier que l'exécution du projet est conforme aux critères établis dans la déclaration d'impact sur l'environnement ; le respect des conditions qui y sont énoncées permettrait au projet d'être prêt pour l'exécution d'une décision formelle de construction une fois que tous les critères auront été déterminés et approuvés. M&F détient une participation conditionnelle de 20 % dans Redcorp et Ascendant Resources Inc. le reste.

----------

CyanConnode Holdings PLC - développeur de réseaux maillés de radiofréquences à bande étroite - déclare que la filiale indienne a atteint des "étapes clés" en passant de multiples tests d'acceptation de site dans "plusieurs projets clés". Elle a également atteint le statut "go live" sur un site. "L'étape de la mise en service est essentielle pour tout projet car elle signifie la transition vers la phase de facturation, ce qui permet de générer des revenus. Le processus de qualification SAT implique des tests rigoureux de qualité et de performance des compteurs et du réseau de communication, garantissant les normes de fonctionnement les plus élevées", ajoute CyanConnode.

----------

Versarien PLC - Groupe de matériaux d'ingénierie basé dans le Gloucestershire et exploitant neuf filiales - Convertit un prêt convertible en cours de 1,3 million d'euros, plus 207 000 euros d'intérêts, en actions de la filiale Gnanomat SL. "Le prêt a été accordé à Gnanomat à la suite de son acquisition par la société en octobre 2018. À la suite de la conversion du prêt, la participation de la société dans Gnanomat passe de 62 % à 90 %", ajoute le communiqué. "Le prêt a été converti pour permettre à Gnanomat de demander une subvention locale à la région de Madrid, afin de financer un projet relatif aux dispositifs de stockage d'énergie de nouvelle génération basés sur les matériaux avancés de Gnanomat."

----------

