Panthera Resources PLC est une société d'exploration et de développement aurifère basée au Royaume-Uni. La société se concentre sur ses projets d'exploration et de développement aurifères en Inde et en Afrique de l'Ouest, ainsi que sur l'optimisation d'autres projets miniers. Sa propriété phare en Inde se trouve dans l'État du Rajasthan. Les projets de la société comprennent Labola, Bido, Kalaka, Bhukia, Taregaon et Bassala. Le projet Labola est situé à l'extrême sud-ouest du Burkina Faso, dans la ceinture de roches vertes de Banfora, d'âge birimien. Le permis de Kalaka consiste en une zone d'exploration d'environ 62,5 kilomètres carrés située à environ 260 km au sud-est de la capitale, Bamako. Le projet Bhukia consiste en une demande de licence de prospection (PL) qui se trouve dans l'ancien permis de reconnaissance Jagpura. Le permis Bido, d'une superficie de 100 kilomètres carrés, est situé au Burkina Faso, à environ 150 kilomètres (km) à l'ouest-sud-ouest de la capitale Ouagadougou. Le projet Taregaon cible les gisements de type Malanjkhand de cuivre et d'or porphyriques.

Secteur Or