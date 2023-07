Panthera Resources PLC est une société d'exploration et de développement aurifère basée au Royaume-Uni. La société se concentre sur des projets aurifères en Inde et en Afrique de l'Ouest et sur l'optimisation de ses autres propriétés minières. Ses projets comprennent Bassala, Labola, Bido, Kalaka, Bhukia et Taregaon. Le projet Bhukia est une demande de permis de prospection (PL) d'environ 21 kilomètres carrés (km) située dans le sud du Rajasthan, à 150 km au sud-est d'Udaipur. Le projet Bassala est situé à environ 200 km au sud de Bamako. Le projet Labola est situé à l'extrême sud-ouest du Burkina Faso, dans la ceinture de roches vertes de Banfora, d'âge birimien. Cette ceinture de roches vertes abrite de nombreux gisements d'or, notamment Konkera, Gaoua et Poura. Le permis Bido de la société couvre environ 100 km carrés et est situé dans la prolifique ceinture de roches vertes Birimian Poura, au Burkina Faso. Le projet Taregaon PL cible les gisements de cuivre/or de style porphyrique entourant le gisement Malanjkhand.

Secteur Or