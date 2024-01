(Alliance News) - Panthera Resources PLC a confirmé mardi que sa filiale australienne avait entamé une procédure judiciaire contre la République de l'Inde.

Panthera, une société d'exploration aurifère possédant des actifs en Inde et en Afrique de l'Ouest, a déclaré que sa filiale Indo Gold Pty Ltd avait émis un avis de litige au gouvernement indien concernant la violation par ce dernier du traité bilatéral d'investissement Australie-Inde de 1999.

Ce différend remonte à août 2018, lorsque la Haute Cour de l'Inde a rejeté une licence de prospection de la filiale d'Indo Gold, Metal Mining India Pte Ltd, pour le projet Bhukia au Rajasthan. Selon Panthera, cette décision a été prise en dépit de la promesse du Rajasthan d'accorder la licence, et le rejet a été effectué sur la base de "motifs fallacieux et juridiquement indéfendables".

Panthera a réalisé son investissement initial dans Bhukia en 2004 et a déclaré que les tentatives d'exercice de ses droits légaux sur le site ont été "constamment contrariées" par le gouvernement du Rajasthan.

En septembre, le Times of India a rapporté que les gisements d'or du site pourraient valoir plus de 1,00 milliard de dollars, bien que Panthera n'ait pas vérifié ce chiffre. L'entreprise annoncera en temps voulu l'étendue des dommages et intérêts qu'elle demande au gouvernement.

En l'absence d'une correspondance significative ou d'un règlement à l'amiable avec le gouvernement indien, Indo Gold présentera une notification d'arbitrage au cours du premier trimestre 2024. Selon les termes du traité de 1999, un tribunal arbitral sera mis en place dans les deux mois suivant cette notification.

Panthera a déclaré qu'elle avait obtenu jusqu'à 13,6 millions d'USD en financement de litige avec LCM Funding SG Pty Ltd, une filiale de Litigation Capital Management Ltd.

Les actions de Panthera étaient en hausse de 6,4 % à 6,65 pence chacune à Londres mardi matin.

