Une station de radio chinoise a commencé lundi à diffuser des informations sur l'état des glaces de mer arctiques au large des côtes russes à l'intention des navires empruntant le passage du Nord-Est, alors que la Chine cherche à utiliser davantage les routes les plus septentrionales du monde pour remplacer le canal de Suez.

Les routes maritimes de l'Arctique sont de plus en plus utilisées comme une alternative aux routes commerciales mondiales reliant l'océan Pacifique et l'océan Atlantique aux principales économies, car le réchauffement climatique réduit la banquise et permet également de plus longues périodes sans glace pour les navires.

La Chine et la Russie ont également collaboré pour développer les routes maritimes arctiques, la Russie cherchant à livrer davantage de pétrole et de gaz à la Chine dans le contexte des sanctions occidentales, tandis que la Chine cherche une autre route maritime pour réduire sa dépendance à l'égard du détroit de Malacca.

La station côtière de Tianjin, gérée par la ville portuaire de Tianjin, dans le nord de la Chine, a commencé à diffuser des analyses et des prévisions de la glace de mer ainsi que des informations météorologiques pour le détroit de Béring, le détroit de Dmitry Laptev, le détroit de Velikitsky et le détroit de Kara le long de la côte russe, a rapporté lundi le quotidien Tianjin Daily.

Du 1er juillet au 31 octobre, la station de radio diffusera des bulletins sur l'Arctique tous les jours à 14 heures et à 22 heures, heure de Pékin, selon le journal d'État.

Le passage du Nord-Est, également connu sous le nom de Route maritime du Nord (NSR), permet notamment de réduire les distances entre l'Europe et l'Asie de l'Est par rapport à la route traditionnelle via le canal de Suez.

La NSR s'étend de Mourmansk, près de la frontière russe avec la Norvège, au détroit de Béring, près de l'Alaska, soit une distance de 13 000 km (8 078 miles). En revanche, les routes maritimes entre l'Europe et l'Asie via le canal de Suez s'étendent sur environ 21 000 kilomètres.

La Chine importe actuellement une partie de son gaz naturel liquéfié de Russie via l'Arctique, principalement dans le cadre d'un projet Yamal exploité par la société énergétique russe Novatek, dans laquelle la China National Petroleum Corp et le Silk Road Fund, une société d'État chinoise, détiennent chacun une participation.

Le projet Yamal LNG approvisionne le marché de l'Asie du Nord-Est par le NSR en été, tandis qu'en hiver, il emprunte des routes vers l'ouest.

Le géant russe de l'énergie Gazprom a livré sa première cargaison de GNL à la Chine via le NSR en septembre de l'année dernière.

L'Inde, le plus gros acheteur de pétrole russe transporté par voie maritime, a également exprimé son intérêt pour une collaboration avec Moscou sur le transport maritime dans l'Arctique et la coopération économique qui en découle.