Novatek est le 2e producteur de gaz naturel russe. En outre, le groupe développe une activité de production et de distribution de pétrole et de polymères. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de gaz et de produits pétroliers (98,1%) : gaz naturel (46,2% du CA), naphta (18,4%), pétrole brut (10,9%), gaz de pétrole liquéfié (8,7%), condensat de gaz (7%) et autres (8,8%). Le groupe développe également une activité de vente de polymères et d'isolants ; - autres (1,9%) : prestations de services de recherche géologique et géophysique, prestations de transport, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Russie (46,1%), Europe (28,3%), Asie-Pacifique (19,9%), Amérique du Nord (4,2%) et Moyen Orient (1,5%).