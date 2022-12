Les exportations de gaz russe par gazoduc vers l'Europe s'effondrent pour atteindre leur plus bas niveau post-soviétique.

L'Union européenne, traditionnellement le plus grand consommateur de pétrole et de gaz de la Russie, parle depuis des années de réduire sa dépendance à l'égard de l'énergie russe, mais Bruxelles est devenue sérieuse après que le Kremlin a envoyé des troupes en Ukraine en février.

La société d'État Gazprom, citant le président-directeur général Alexei Miller, un allié de longue date du président Vladimir Poutine, a déclaré que ses exportations en dehors de l'ex-Union soviétique atteindront 100,9 milliards de mètres cubes (bcm) cette année.

Il s'agit d'une baisse de plus de 45 % par rapport aux 185,1 milliards de mètres cubes de 2021 et cela inclut les fournitures à la Chine via le gazoduc Power of Siberia, par lequel Gazprom a fourni 10,39 milliards de mètres cubes l'année dernière.

Les exportations directes de gaz russe vers l'Allemagne, la plus grande économie d'Europe, ont été interrompues en septembre à la suite d'explosions sur les pipelines Nord Stream en mer Baltique.

La Suède et le Danemark ont tous deux conclu que quatre fuites sur Nord Stream 1 et 2 étaient dues à des explosions, mais n'ont pas dit qui pourrait être responsable. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a qualifié les dégâts d'acte de sabotage.

La Russie a accusé le personnel de la marine britannique d'être à l'origine des explosions, une affirmation qui, selon Londres, est fausse.

Les exportations de gaz russe via le gazoduc Nord Stream 1 ont atteint un niveau record de 59,2 milliards de m3 l'année dernière.

Les 100,9 milliards de m3 de gaz russe acheminés par gazoduc, que Gazprom définit comme des exportations vers "l'étranger lointain", ou en dehors de l'ancienne Union soviétique, sont l'un des plus bas depuis l'effondrement de l'État soviétique en 1991.

L'un des précédents planchers post-soviétiques des ventes de gaz de Gazprom à "l'étranger lointain" était de 117,4 milliards de m3 en 1995, selon Gazprom Export.

La Russie, quant à elle, a augmenté ses ventes de gaz naturel liquéfié (GNL) par voie maritime, principalement grâce à l'usine Yamal LNG dirigée par Novatek dans l'Arctique.

Selon l'organisme gouvernemental Rosstat, la production russe de GNL a augmenté de près de 10 % de janvier à novembre pour atteindre 29,7 millions de tonnes.

Et la Russie a réussi à compenser la baisse des importations de gaz vers l'Europe par la hausse des prix de l'énergie, ses recettes budgétaires provenant du pétrole et du gaz ayant bondi de plus d'un tiers au cours des 10 premiers mois de l'année.

Gazprom a également déclaré que sa production de gaz pour 2022 était estimée à 412,6 milliards de mètres cubes, ce qui représente une baisse par rapport aux 514,8 milliards de mètres cubes de 2021, année où elle a atteint son plus haut niveau depuis 13 ans.