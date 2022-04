Exclusif - Les fournisseurs de carburant pour navires cessent de servir les navires russes en Méditerranée - sources 01/04/2022 | 19:17 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les vendeurs de carburant marin ont cessé de servir les navires battant pavillon russe dans les principaux hubs européens, dont l'Espagne et Malte, ce qui porte un nouveau coup aux exportations de Moscou, ont déclaré à Reuters cinq sources industrielles ayant connaissance de la question. La perte d'accès aux points de ravitaillement en Méditerranée pose des problèmes logistiques majeurs pour les pétroliers russes allant des ports de la Baltique vers l'Asie et crée également des problèmes de sécurité en raison du risque d'être bloqué en mer avec des cargaisons inflammables, selon des sources maritimes. La Russie est ébranlée par une vague de sanctions économiques sévères contre ses banques et ses oligarques et les entreprises étrangères coupent les liens après l'invasion de l'Ukraine par Moscou, que le président russe Vladimir Poutine qualifie d'opération militaire spéciale. De multiples facteurs sont à l'origine de l'arrêt des services de ravitaillement, notamment ce que des sources ont décrit comme de "l'auto-sanction", où les entreprises tentent de devancer la prochaine vague de mesures en refusant de conclure des contrats avec des entités russes. Les problèmes de paiement dus aux restrictions bancaires ont également ajouté aux complications des contrats pour le carburant marin, dont le prix et le paiement sont généralement libellés en dollars américains. Une source a déclaré que les navires battant pavillon russe ne pouvaient pas obtenir de carburant marin à Malte, dans le territoire britannique d'outre-mer de Gibraltar ou dans la ville voisine d'Algésiras en Espagne - toutes les principales zones de soutage, ou de ravitaillement, en Méditerranée. "Plusieurs pétroliers ont dû faire un voyage plus long afin de se ravitailler dans d'autres pays après que les ports européens aient refusé de fournir du carburant", a déclaré une autre source qui connaissait bien les mouvements d'un pétrolier. Un responsable gouvernemental à Malte a déclaré que le pays n'autorisait aucun navire battant pavillon russe à venir dans ses ports. Un porte-parole du ministère des transports auprès de la marine marchande espagnole a déclaré qu'il était "possible que certains fournisseurs adoptent ces mesures de manière indépendante". Un porte-parole du gouvernement de Gibraltar a déclaré que les autorités portuaires "rejetteraient les demandes d'escale de tous les navires appartenant ou exploités par toute personne liée au pays, même pas pour le mazoutage, conformément aux règles britanniques". Le porte-parole a déclaré que, comme en Grande-Bretagne, les navires étrangers transportant des cargaisons russes ne seraient pas affectés. NE PAS FAIRE D'AFFAIRES Le secteur maritime russe est déjà aux prises avec la réduction progressive d'autres services, notamment la certification des navires par les principaux fournisseurs étrangers - essentielle pour accéder aux ports et obtenir une assurance -, le retrait des compagnies maritimes et la suspension de la formation des fabricants de moteurs de navires sur leurs équipements. Des sources de l'industrie du transport maritime ont déclaré qu'étant donné la complexité du commerce maritime mondial, il n'était pas clair comment les entreprises russes pourraient fonctionner avec le retrait de plusieurs services. Le fournisseur danois de combustibles marins et armateur Monjasa a déclaré qu'il avait suspendu "le commerce et les fournitures avec les navires battant pavillon russe, les sociétés enregistrées en Russie et les sociétés et individus ayant des liens ou une affiliation avec la propriété russe" à compter du 25 février, un jour après le début de l'invasion russe. La société danoise Bunker Holding a déclaré avoir cessé toute livraison dans les ports russes depuis le début du mois de mars, ajoutant que le groupe et ses filiales, y compris Dan-Bunkering, avaient également "cessé de contracter de nouvelles obligations avec des contreparties russes". "Nous sommes conscients des défis que cette décision d'arrêter le commerce avec les contreparties russes impose aux clients et aux contreparties dans le reste du monde, mais avec la terrible situation en Ukraine, nous devons agir rapidement et de manière décisive contre la Russie", a déclaré Bunker Holding dans un communiqué. Le fournisseur de soute de Gibraltar, Peninsula, qui est actif ailleurs en Méditerranée et dans d'autres endroits, a déclaré dans un post LinkedIn qu'il "ne faisait pas affaire avec les navires, les ports, les sociétés - détenues ou majoritairement détenues - les fournisseurs et les institutions financières russes". Au début du mois, la Grande-Bretagne a annoncé des sanctions à l'encontre de la plus grande compagnie maritime russe, Sovcomflot. Alors qu'une interdiction des navires russes dans les ports de l'UE est toujours en discussion, les exportateurs russes de pétrole et de produits ont déjà rencontré des problèmes pour conclure des affrètements de navires et des assurances, selon des sources maritimes.

© Zonebourse avec Reuters 2022 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur PAO SOVCOMFLOT 20:45 Les navires russes privés de ravitaillement en carburant en Méditerranée RE 19:17 Exclusif - Les fournisseurs de carburant pour navires cessent de servir les navires rus.. ZR 24/03 Gazprombank et Alfa Bank ciblées par les nouvelles sanctions britanniques RE 14/03 PAO Sovcomflot annonce ses résultats financiers pour l'année complète se terminant le 3.. CI 01/03 Les pays de l'UE envisagent d'interdire les navires russes dans les ports - fonctionnai.. ZR