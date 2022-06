Exclusif : Les pétroliers russes obtiennent une couverture de sécurité en Inde via une société de Dubaï

La certification par l'Indian Register of Shipping (IRClass), l'une des principales sociétés de classification au monde, constitue le dernier maillon de la chaîne administrative - après la couverture d'assurance - nécessaire pour maintenir à flot la flotte de pétroliers de la société d'État Sovcomflot et livrer le pétrole brut russe sur les marchés étrangers.

Les données compilées sur le site Web de l'IRClass montrent qu'elle a certifié plus de 80 navires gérés par SCF Management Services (Dubai) Ltd, une entité basée à Dubaï et répertoriée comme une filiale sur le site Web de Sovcomflot.

Une source maritime indienne familière avec le processus de certification a déclaré que la plupart des navires de Sovcomflot avaient désormais migré vers l'IRClass, via la branche de Dubaï.

Les sociétés de classification certifient que les navires sont sûrs et en état de naviguer, ce qui est essentiel pour obtenir une assurance et pour avoir accès aux ports.

Le secteur du pétrole brut russe, frappé par des sanctions strictes en raison de l'invasion de l'Ukraine par Moscou, a été contraint de chercher des acheteurs en dehors de l'Occident tout en se tournant vers les transporteurs et les assureurs russes pour gérer ses exportations.

L'Inde, qui s'est abstenue de condamner la Russie en raison de ses liens sécuritaires de longue date, a fortement augmenté ses achats de pétrole brut russe au cours des derniers mois.

Les sanctions occidentales contre la Russie ont incité de nombreux importateurs de pétrole à éviter de commercer avec Moscou, ce qui a poussé les prix au comptant du brut russe à des remises record par rapport aux autres qualités.

Cela a donné aux raffineurs indiens, qui avaient rarement l'habitude d'acheter du pétrole russe en raison des coûts de transport élevés, l'occasion d'acheter du brut à bas prix. Les qualités russes ont représenté environ 16,5 % des importations totales de pétrole de l'Inde en mai, contre environ 1 % pour toute l'année 2021.

TOP TIER

Le certificateur de navires de l'Inde est l'un des 11 membres de l'Association internationale des sociétés de classification (IACS), des certificateurs de premier rang qui représentent plus de 90 % du tonnage mondial de transport de marchandises.

Le Russian Maritime Register of Shipping faisait également partie du groupe jusqu'en mars, date à laquelle son adhésion a été retirée suite à un vote de 75 % des membres de l'IACS. L'adhésion à l'IACS, qui fixe des normes techniques, rend généralement un certificateur plus attrayant pour les assureurs, les ports, les registres du pavillon et les armateurs qui cherchent des garanties de sécurité.

Les quatre principaux membres de l'IACS, à savoir le Royaume-Uni, la Norvège, la France et les États-Unis, ont cessé leurs services aux entreprises russes en raison des sanctions.

Un porte-parole de l'IRClass, interrogé sur les données de certification de la flotte de Sovcomflot, a toutefois répondu : "L'Indian Register of Shipping, en tant que société internationale de classification des navires, réaffirme que nous n'avons pas classé les navires qui sont détenus, battus ou gérés par des sociétés russes."

Le porte-parole a refusé de faire d'autres commentaires sur cette affaire, notamment sur le lien entre l'unité de Dubaï et sa société mère russe.

Sovcomflot fait l'objet de sanctions et d'autres restrictions de la part du Royaume-Uni et de l'Union européenne, tandis que Washington a restreint ses activités financières. La société n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Un porte-parole de l'AISC a déclaré que les actions de l'IRClass n'étaient pas un sujet de discussion pour l'association.

"L'IACS n'est pas impliquée dans les activités opérationnelles et commerciales de ses membres, y compris l'évaluation, l'approbation, la surveillance et les essais des navires et des équipements et la délivrance de certificats de classification et de certificats statutaires lorsqu'ils sont autorisés", a-t-il déclaré.

"En tant que tels, ces développements ne sont pas discutés au sein de l'association".

Le directeur général de Sovcomflot a déclaré aux journalistes la semaine dernière que le groupe avait assuré tous ses navires de charge auprès d'assureurs russes et que la couverture était conforme aux règles internationales.

Des personnes au fait de la situation ont déclaré à Reuters ce mois-ci que la compagnie nationale russe de réassurance, contrôlée par l'État, était devenue le principal réassureur des navires russes, y compris de la flotte de Sovcomflot.