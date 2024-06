Les sanctions imposées aux compagnies maritimes nuisent à la sécurité en mer et représentent un danger pour le commerce, car les normes applicables aux navires s'en ressentent. C'est ce qu'a déclaré le directeur général du groupe maritime russe sanctionné Sovcomflot.

L'Union européenne a imposé des sanctions à l'entreprise publique russe Sovcomflot (SCF) et à son PDG Igor Tonkovidov, selon les mesures publiées au Journal officiel de l'UE lundi.

Au début de l'année, l'OFAC, le service du Trésor américain chargé de l'application des lois, a désigné séparément 14 pétroliers comme des biens dans lesquels Sovcomflot a des intérêts.

"Sovcomflot est sincèrement déçu que le transport maritime sûr et de haute qualité soit sacrifié pour des motivations géopolitiques à court terme, ce qui ne contribue certainement pas à améliorer la sécurité du transport maritime, en particulier dans les eaux européennes", a déclaré M. Tonkovidov dans des commentaires envoyés à Reuters mardi.

"Le SCF s'oppose fermement à la séparation de la flotte commerciale mondiale en camps antagonistes, à la destruction de la culture de la sécurité et des valeurs acquises par l'industrie maritime au cours des dernières décennies.

M. Tonkovidov a ajouté que le groupe "continuerait certainement à adhérer aux normes les plus élevées".

Ses commentaires ont été rapportés pour la première fois par la publication maritime Tradewinds.

En avril, M. Tonkovidov a déclaré aux journalistes que les sanctions avaient eu un impact sur les opérations de la société, "limitant notre géographie et nos perspectives commerciales".

SCF, qui était auparavant l'un des principaux opérateurs de pétroliers au monde, a transporté 75 millions de tonnes métriques de pétrole en 2023, principalement vers les marchés de la Chine, de l'Inde et de la Méditerranée.

Les sanctions occidentales imposées à la Russie ont entraîné le départ de sociétés de services internationales telles que les fabricants de moteurs de navires et les certificateurs de sécurité, ce qui a accru les difficultés de la flotte du pays.

Les responsables de l'industrie mondiale du transport maritime ont également mis en garde contre les dangers que représentent les centaines de pétroliers vieillissants et non réglementés de la flotte dite "fantôme" qui transportent du pétrole en provenance de pays frappés par des sanctions et d'autres restrictions, notamment la Russie, l'Iran et le Vénézuela.