Dmitry Pumpyansky, l'ancien président milliardaire du fabricant russe de tuyaux en acier TMK, ne mérite plus de figurer sur la liste des sanctions de l'UE liées à l'invasion de l'Ukraine par Moscou, a statué la Cour de justice de l'Union européenne mercredi.

L'UE a imposé des sanctions à plus de 2 200 personnes et entités liées à la Russie depuis 2014, notamment des interdictions de voyager et des gels d'avoirs. Cette annulation est la dernière d'une série d'affaires très médiatisées.

Le tribunal basé à Luxembourg a également annulé les inscriptions du milliardaire russe Mikhail Fridman et de son partenaire commercial Petr Aven en avril de cette année.

M. Pumpyansky a été inscrit pour la première fois sur la liste en mars 2022, alors qu'il était président du fabricant mondial de tuyaux en acier TMK et président et membre du conseil d'administration de Sinara, une banque d'investissement russe.

Dans sa première inscription, le Conseil a affirmé que "les deux entreprises soutiennent et bénéficient de la coopération avec les autorités de la Fédération de Russie et les entreprises publiques, notamment les chemins de fer russes, Gazprom et Rosneft", qui fournissent des revenus substantiels à Moscou.

Dans son arrêt, le tribunal a déclaré que le Conseil n'avait pas prouvé l'importance de M. Pumpyansky en Russie après qu'il eut quitté ses deux postes clés.

"M. Pumpyansky ajoute que, depuis qu'il a vendu ses parts dans TMK et Group Sinara en mars 2022, il n'est plus qu'un simple particulier et ne participe plus à aucune activité commerciale en Russie ou ailleurs, de sorte qu'il ne peut être considéré comme un homme d'affaires de premier plan au sens de ce critère", a déclaré la Cour dans son arrêt.

"Le Conseil n'a pas produit de preuves solides et cohérentes [...] des liens avec TMK et Group Sinara ainsi qu'avec des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie.

Le tribunal a également ordonné au Conseil de l'Union européenne de couvrir les frais de Pumpyansky liés à l'affaire. (Reportage de Julia Payne ; Rédaction d'Alison Williams)