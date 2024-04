PAOS Industries Limited a pris acte de la démission de Mme Ruchika Gulati (ACS 35232) de son poste de secrétaire générale et de responsable de la conformité, pour des raisons personnelles, et a confirmé que cette démission était acceptée et qu'elle continuerait à exercer ses fonctions de secrétaire générale et de responsable de la conformité de la société jusqu'à la fermeture des bureaux le 19 avril 2024. Le conseil d'administration a pris note et approuvé la nomination de M. Daljeet Singh (ACS 42211), membre de l'Institut des secrétaires d'entreprise et ayant travaillé dans des entités cotées en bourse, en tant que secrétaire d'entreprise et responsable de la conformité de la société, avec effet au matin du 20 avril 2024. M. Daljeet Singh est membre associé de l'Institut indien des secrétaires d'entreprise.

Il a plus de sept ans d'expérience en matière de conformité et de questions juridiques. En plus d'être secrétaire général, il est titulaire d'une licence en commerce (B.Com.) et d'une maîtrise en commerce (M. Com).