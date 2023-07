Par Pacific Holdings, Inc. possède et exploite des entreprises dans le domaine de l'énergie et des infrastructures. Les secteurs d'activité de la société sont le raffinage, la vente au détail et la logistique, ainsi que les services généraux et autres. Le secteur du raffinage achète et raffine le pétrole brut et d'autres matières premières en produits pétroliers, tels que l'essence et les distillats, dans ses raffineries d'Hawaï, du Wyoming et de Washington. Ce secteur possède et exploite trois raffineries d'une capacité totale de traitement du pétrole brut d'environ 155 000 barils par jour (Mbpj). Le secteur de la vente au détail exploite des points de vente de carburant à Hawaï, dans l'État de Washington et dans l'Idaho. Ses points de vente de carburant à Hawaï vendent de l'essence et du diesel sur les îles d'Oahu, de Maui, d'Hawaï et de Kauai. Elle exploite des magasins de proximité dans ses points de vente de carburants à Hawaï, sous sa marque nomnom, qui vendent des marchandises telles que des boissons non alcoolisées, des aliments préparés et d'autres articles divers. Le secteur de la logistique exploite un réseau logistique multimodal couvrant les régions du Pacifique, du Nord-Ouest et des Rocheuses.