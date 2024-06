PAR Technology Corporation, par le biais de ses filiales ParTech, Inc. (ParTech) et PAR Government Systems Corporation (PAR Government), opère dans deux secteurs : Restaurant/Vente au détail et Gouvernement. Le segment Restaurant/Vente au détail fournit des plateformes technologiques aux industries de la restauration et de la vente au détail. Le segment Restaurant/Retail fournit des restaurants d'entreprise, des franchisés et d'autres points de restauration dans les trois catégories de restaurants : service rapide, fast casual et service aux tables. Son segment Gouvernement fournit une expertise technique et le développement de systèmes avancés et de solutions logicielles pour le Département de la Défense (DoD), la communauté du renseignement (IC) et d'autres agences fédérales. Le segment gouvernemental propose trois contrats principaux : Les solutions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (solutions ISR), les opérations et la maintenance des systèmes de mission, et les produits logiciels sous licence destinés à être utilisés dans des environnements analytiques et opérationnels qui exploitent les données de renseignement géospatial.

Secteur Equipements électroniques de bureau