Factbox - Les décès dus à la famine au Kenya s'ajoutent à la longue liste des tragédies liées aux sectes

Voici quelques-uns des incidents les plus meurtriers liés à une secte dans l'histoire récente.

OUGANDA, MARS 2000

Une secte apocalyptique, le Mouvement pour la restauration des dix commandements, brûle vifs près de 800 adeptes dans une église fermée à clé après avoir prédit que la fin du monde aurait lieu au début de l'an 2000, mais cette prédiction ne s'est pas réalisée.

ÉTATS-UNIS, MARS 1997

Trente-neuf membres de la secte Heaven's Gate se suicident dans la banlieue de San Diego (Californie) au moment du passage de la comète Hale-Bopp, persuadés que cet événement céleste marque le moment où ils doivent quitter la Terre.

FRANCE, DÉCEMBRE 1995

Les corps carbonisés de 14 membres de l'Ordre du Temple Solaire, une secte apocalyptique, sont retrouvés sur le plateau isolé du Vercors, dans l'est de la France. Cette découverte fait suite à la mort de 53 autres membres de la secte en Suisse et au Canada l'année précédente.

JAPON, MARS 1995

La secte Aum Shinrikyo, ou Aum Vérité Suprême, commet une série de crimes, dont des attaques simultanées au gaz sarin dans des rames de métro de Tokyo à l'heure de pointe, tuant 13 personnes et en blessant au moins 5 800.

SUISSE ET CANADA, OCTOBRE 1994

Des incendies mystérieux dans deux villages suisses tuent 48 membres de l'Ordre du Temple Solaire, et cinq autres meurent au Québec. De nombreux morts sont vêtus de manteaux noirs et rouges et portent des blessures par balles à la tête. Les dirigeants de la secte figurent parmi les morts.

VIETNAM, OCTOBRE 1993

Cinquante-trois villageois d'une tribu montagnarde d'un hameau isolé du Vietnam se suicident en masse après avoir été dupés par un homme de la région, Ca Van Liem, qui sollicitait des dons en espèces en échange de promesses d'un chemin rapide vers le paradis.

ÉTATS-UNIS, AVRIL 1993

Une fusillade entre des agents fédéraux et des membres de la secte Branch Davidian dans leur enceinte à Waco (Texas) est suivie d'un siège de 51 jours qui se termine par un gigantesque incendie alors que les forces de sécurité tentent de prendre l'enceinte d'assaut. L'enchaînement des événements entraîne la mort de 82 membres de la secte, dont le leader David Koresh, et de quatre agents.

GUYANE, NOVEMBRE 1978

Plus de 900 adeptes de la secte Peoples Temple meurent après que leur chef américain Jim Jones leur a ordonné de s'empoisonner dans son soi-disant quartier général de Jonestown, en Guyane, en buvant une boisson aux fruits contenant du cyanure. Ceux qui refusent sont abattus.