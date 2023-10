Quatre ans après le lancement par le géant chinois de l'immobilier Country Garden d'un projet de 2 milliards de dollars australiens (1,27 milliard de dollars) portant sur la construction de 3 600 logements à une heure de route au sud-ouest de Sydney, le site de la grande banlieue reste un champ clairsemé où moins de 50 maisons sont en cours de construction.

La "communauté planifiée" de Wilton Greens, qui promettait aux acheteurs des rues ombragées et bordées d'arbres, des terrains de sport, des pistes cyclables, des parcs et une nouvelle école locale, fait partie d'une série de projets immobiliers à l'étranger dont le géant chinois de l'immobilier, à court d'argent, cherche désormais à se débarrasser, alors qu'il s'efforce de rembourser ses créanciers.

En Malaisie, le projet Forest City, d'une valeur de 100 milliards de dollars, présenté comme un paradis pour les tortues et les plages de sable blanc, est loin d'être achevé.

Dans la banlieue de Sydney, le manque de certitude concernant la construction du projet Wilton Greens, d'une superficie de 433 hectares, où les maisons et les terrains sont proposés à partir de 900 000 dollars australiens (571 770 euros), s'explique par le fait que les responsables politiques s'efforcent de remédier à la grave pénurie de logements dans la plus grande ville d'Australie, mais peinent à mettre en place les infrastructures nécessaires.

Le lotissement, situé à environ 82 km du quartier central des affaires de la ville, se trouve à 15 km du lycée public le plus proche, qui est plein, tandis que l'ambulance, l'hôpital et les services ferroviaires de banlieue les plus proches se trouvent à plus de 20 minutes de route. En raison de l'absence de réseaux d'égouts, les effluents devront être acheminés vers un réservoir communal et transportés quotidiennement dans des camions jusqu'en 2026 au moins.

"Ils vous promettent, dans la brochure, ce beau paysage où les arbres sont partout, où les fleurs poussent et où les lacs sont agréables à parcourir. Il faudra attendre des années, voire des décennies, avant que cela ne ressemble à cela", a déclaré Sebastian Pfautsch, professeur agrégé d'urbanisme à l'université de Western Sydney.

L'écart entre les promesses et la réalité de Wilton Greens reflète l'évolution d'une expansion mondiale ambitieuse des méga-développeurs chinois, qui s'est enlisée à mesure que la hausse des taux d'intérêt réduisait à la fois la demande et la capacité des entreprises à rembourser leurs dettes.

Country Garden, autrefois le plus grand promoteur privé de Chine, qui a réaffirmé mercredi qu'il était peu probable qu'il puisse honorer tous ses remboursements de dettes à l'étranger en raison de problèmes de liquidités, tente maintenant de vendre un projet qui a à peine démarré et qui est entaché d'incertitude.

Quiconque achète les 330 hectares restants de Wilton Greens, soit quelque 2 400 lots vacants, "va se retrouver avec un projet incomplet, sans date garantie pour les infrastructures", a déclaré Suzy Brandstater, une ancienne institutrice des environs qui siège au conseil municipal qui a approuvé le projet après s'y être initialement opposée en raison de préoccupations liées à l'environnement et aux infrastructures.

Se faire dire "Faites-nous confiance, nous serons là quand nous en aurons besoin" n'est pas suffisant pour moi et je ne pense pas que ce soit juste pour les personnes qui construisent ici", a-t-elle déclaré.

Le problème n'est pas propre à Country Garden, puisque les autorités locales de toute l'Australie s'efforcent de fournir des infrastructures essentielles aux lotissements de banlieue, alors que les acheteurs qui ont été chassés des quartiers centraux se tournent vers des options plus éloignées.

Deux personnes ayant acheté des blocs à Wilton Greens, qui ont refusé de s'exprimer, ont déclaré qu'elles n'avaient pas l'intention d'y vivre mais qu'elles étaient satisfaites de leur achat parce qu'elles pensaient que la valeur du terrain avait augmenté, signe que Country Garden ne perdra pas nécessairement de l'argent dans l'aventure, comme cela a été le cas ailleurs dans le monde.

Contrairement aux autres projets mondiaux de Country Garden, son exposition financière en Australie est principalement constituée du prix d'achat du terrain et des coûts associés à la subdivision. Les acheteurs individuels, qui doivent payer leur propre construction, sont responsables des coûts imprévus une fois que la vente de leur terrain est conclue.

Le directeur général de Country Garden Australia, Guotao Hu, a déclaré dans un communiqué que les actifs australiens de la société "continuent à bien fonctionner, conformément au comportement normal du marché et comme prévu".

"La vente de ces parcelles partielles restantes fait partie de l'approche de Risland en matière d'optimisation du portefeuille", a-t-il ajouté, faisant référence à la filiale australienne de la société.

Country Garden n'a pas divulgué de prix d'achat lorsqu'il a annoncé le projet de subdivision en 2019, avec une déclaration à l'époque que "Risland est avec la communauté de Wilton pour le long terme".

L'entreprise chinoise n'a pas dit combien elle espérait gagner en vendant la majeure partie du projet. Une personne ayant une connaissance directe du processus de vente a déclaré qu'il n'était pas certain qu'un accord soit conclu. (1 $ = 1,5741 dollar australien) (Reportage de Byron Kaye ; Rédaction de Jamie Freed)