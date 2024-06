Paradox Interactive AB (publ) est une société suédoise spécialisée dans le développement et l'édition de jeux de stratégie sur ordinateur personnel (PC). Le portefeuille de la société comprend des franchises pour PC telles que Europa Universalis, Crusader Kings, Victoria et la série Hearts of Iron, ainsi que des titres sur d'autres plateformes tels que Lead and Gold : Gangs of the Wild West sorti sur PlayStationNetwork pour la PlayStation3 et Defenders of Ardania sur iPad ainsi que sur PC. Paradox Interactive a des bureaux à Umea et Stockholm, en Suède. En outre, l'entreprise travaille avec un certain nombre de distributeurs dans le monde entier et est présente sur plusieurs portails de téléchargement numérique. Elle possède de nombreuses filiales, dont Triumph Studios.

Secteur Logiciels