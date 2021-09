Paradox Interactive AB (publ) : Le retour du roi

Paradox Interactive s'adjuge 15% à 188,50 SEK en séance à Stockholm, après l'annonce du départ du CEO Ebba Ljungerud, démissionnaire avec effet immédiat pour cause de "divergences de vues". Il sera remplacé par Fredrik Wester, qui quitte son poste de président. Le siège échoit au vice-président Håkan Sjunnesson. Ljungerud devrait toutefois rester dans les locaux pour faciliter une transition en douceur, selon la formule consacrée.

"Dans un rebondissement digne de son plus grand succès en matière de jeu de stratégie, le fondateur abdique et se retire en Espagne, mais est (selon notre interprétation) mécontent des progrès du royaume et revient, remplaçant brusquement le régent", résume joliment Ken Rumph, qui suit le dossier chez Jefferies. L'analyste n'attend pas de révolution, mais pense que le retour du roi pourrait satisfaire les marchés, déçus du parcours de l'entreprise depuis plusieurs mois.