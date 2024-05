Parag Milk Foods Limited est une entreprise indienne de produits laitiers de grande consommation. L'entreprise exploite des installations de fabrication dotées d'une technologie interne, situées à Manchar dans le Maharashtra, à Palamaner dans l'Andhra Pradesh et à Sonipat dans l'Haryana. Le portefeuille de produits de la société comprend du ghee, du lait frais, du lait écrémé en poudre, du lait entier en poudre, du paneer, une gamme de fromages fondus et naturels, des fromages à tartiner, du beurre, du dahi, des blanchisseurs de produits laitiers et des mélanges pour gulab jamun. Ses marques comprennent Gowardhan, qui propose des produits laitiers traditionnels tels que le ghee, le dahi et le paneer ; Go, qui propose des produits tels que le fromage, le lait UHT, le babeurre, le lassi et le yaourt ; Pride of Cows, qui vend du lait de qualité supérieure, et Topp Up, un lait aromatisé contenant des protéines supplémentaires, disponible en six parfums indiens : elaichi, mangue, rose, fraise, pista et caramel au beurre. Bhagyalaxmi Dairy Farms Private Limited est la filiale de la société.

Secteur Transformation des aliments