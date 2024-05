Paragon 28, Inc. est une société d'appareils médicaux. La société développe, distribue et vend des dispositifs médicaux dans le segment du pied et de la cheville du marché des implants orthopédiques. Ses produits et familles de produits comprennent des plaques et des systèmes de fixation, des vis, des agrafes et des clous pour toutes les procédures relatives au pied et à la cheville, y compris la fixation de fractures, l'avant-pied, ou hallux valgus, qui comprend l'oignon et l'orteil en marteau, la cheville, le pied plat, ou la déformation progressive du pied (PCDF), le pied de Charcot et les produits biologiques Ortho. Elle propose un portefeuille complet de solutions comprenant des implants chirurgicaux et des produits à usage unique, ainsi que des instruments chirurgicaux. La gamme de solutions chirurgicales de la société comprend 75 systèmes de produits, dont environ 9 200 UGS, dont environ 6 800 implants, 1 400 instruments et 1 000 UGS jetables et autres. Ses produits sont disponibles dans une variété de tailles et de configurations pour répondre aux exigences anatomiques et chirurgicales de chaque patient.

