Paragon 28, Inc. est une société de dispositifs médicaux. La société développe, distribue et commercialise des dispositifs médicaux dans le segment du pied et de la cheville du marché des implants orthopédiques. La société a mis au point une gamme de systèmes chirurgicaux pour le pied et la cheville et de techniques procédurales conçues pour répondre aux principales conditions nécessitant un traitement du pied et de la cheville, notamment la fixation des fractures, les oignons hallux valgus, les orteils en marteau, la cheville, la déformation progressive du pied affaissé (PCFD) ou pied plat, le pied de Charcot et l'orthobiologie. Les produits utilisés dans les procédures relatives au pied et à la cheville comprennent des vis, des fils et des broches, des plaques, des clous, des fixateurs, des agrafes, des implants articulaires, des implants pour tissus mous, des produits orthobiologiques et d'autres instruments d'implantation et produits jetables. La société a développé environ 6 600 implants, 1 200 instruments et 900 unités de gestion de stock (UGS) jetables et autres. Elle dispose d'une empreinte commerciale aux États-Unis et à l'étranger.