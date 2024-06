Paragon Banking Group PLC est une banque spécialisée basée au Royaume-Uni. Les produits de prêt de la société comprennent des hypothèques pour les propriétaires et des prêts pour les entreprises. Ses prêts sont financés par les dépôts des clients épargnants, ainsi que par des financements de gros. Elle aide les particuliers et les petites entreprises du Royaume-Uni à prospérer et se concentre sur les clients des marchés généralement mal desservis par les grandes banques. La société opère à travers deux segments : Mortgage Lending (prêts hypothécaires) et Commercial Lending (prêts commerciaux). Elle propose des prêts hypothécaires pour l'achat de biens immobiliers aux propriétaires qui travaillent dans le secteur locatif privé au Royaume-Uni. Elle fournit des financements aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux petites sociétés opérant sur une série de marchés de prêts commerciaux, ainsi que des financements automobiles aux consommateurs basés au Royaume-Uni. La société se concentre sur les actifs spécialisés et les marchés mal desservis dans quatre domaines principaux : Les prêts aux PME, le financement du développement, les prêts structurés et le financement automobile.

Secteur Banques