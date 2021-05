PARAGON ID : prend une participation majoritaire dans Apitrack

Paragon ID a annoncé une prise de participation majoritaire au capital de la société Apitrak, startup française spécialisée dans les systèmes de localisation en temps réel. Créée en 2016, Apitrak a noué un partenariat avec Paragon ID l'an dernier, à travers la signature d'un accord technologique et commercial pour développer et proposer conjointement des solutions de localisation en temps réel hébergées dans le cloud.



Au cours de l'année écoulée, le succès de ce partenariat a déjà abouti au déploiement de plusieurs installations combinant le meilleur des fonctionnalités issues des solutions RFiD Discovery et Apitrak. La plateforme IoT (Internet of things) " multi-technologies " a déjà été adoptée par des entreprises industrielles et de logistique, dans des environnements médicaux et manufacturiers, à la fois en France et au Royaume-Uni.