Au titre du contrat de liquidité confié par la société Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement, à Portzamparc Société de Bourse, à la date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 1 518 titres Paragon ID

Solde en espèces : 27 644,35 €

Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié un total de :

Achats 3 266 titres 97 246,90 € 188 transactions Ventes 3 007 titres 90 165,81 € 177 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 1 259 titres Paragon ID

Solde en espèces : 34 725,44 euros.

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 6 002 titres Paragon ID

Solde en espèces : 22 384,39 €

Retrait partiel : 80 000,00 € le 27 juin 2019

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement. Paragon ID emploie près de 650 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris (Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique : PID), Paragon ID a pour actionnaire de référence Grenadier Holdings Ltd., société mère de Paragon Group, fournisseur leader dans les domaines de la communication commerciale, des solutions d'identification et des services graphiques. Paragon Group a réalisé un chiffre d'affaires de 1,5 Mds€ en 2021 et emploie plus de 9 000 personnes. Paragon Group combine ses nombreuses années d'expérience avec les dernières innovations en matière de technologie et de données intelligentes dans le but de permettre des interactions rapides et pertinentes entre les organisations et leurs clients. Plus d'informations : Paragon-europe.com.

Plus d'informations sur Paragon-id.com.

Contacts

Paragon ID

Clem Garvey

Directeur général

Tél. : +33 (0)2 48 81 61 00

clem.garvey@paragon-id.com ACTUS finance & communication

Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS finance & communication

Relation presse

Fatou-Kiné N'Diaye

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 34

fndiaye@actus.fr

Nombre de transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux TOTAL 188 3 266 97 246,90 TOTAL 177 3 007 90 165,81 02/01/2023 1 1 28 02/01/2023 1 1 28 03/01/2023 1 10 278 04/01/2023 1 1 27,8 04/01/2023 1 1 27,8 05/01/2023 4 66 1861,6 06/01/2023 2 51 1453,8 06/01/2023 1 1 28,8 10/01/2023 2 41 1160,5 09/01/2023 2 30 861 11/01/2023 1 1 28,3 10/01/2023 1 1 28,5 12/01/2023 3 45 1259,1 12/01/2023 1 1 28,3 13/01/2023 1 1 27,5 13/01/2023 2 31 867,5 16/01/2023 1 1 27,5 16/01/2023 2 20 555,7 19/01/2023 4 126 3712,5 17/01/2023 2 50 1386 20/01/2023 3 84 2513,6 18/01/2023 3 60 1659 24/01/2023 1 40 1220 19/01/2023 7 161 4840 25/01/2023 2 42 1273,2 20/01/2023 2 60 1851 26/01/2023 3 81 2426,4 23/01/2023 3 60 1882 31/01/2023 4 150 4392 24/01/2023 1 20 624 01/02/2023 3 69 2091,3 27/01/2023 1 30 903 02/02/2023 4 69 2034,9 30/01/2023 1 15 459 03/02/2023 3 61 1760,3 31/01/2023 2 35 1065 06/02/2023 2 45 1273,5 02/02/2023 1 4 120,8 07/02/2023 1 1 28 03/02/2023 1 1 29,3 08/02/2023 3 62 1727,6 06/02/2023 1 3 86,4 10/02/2023 2 16 441,6 07/02/2023 2 21 594 13/02/2023 1 1 27,6 08/02/2023 1 36 1029,6 14/02/2023 2 46 1303,2 09/02/2023 2 60 1683 15/02/2023 2 31 893,1 10/02/2023 1 40 1116 16/02/2023 3 61 1796,9 13/02/2023 5 118 3328,2 17/02/2023 1 30 891 15/02/2023 4 91 2702,1 20/02/2023 1 3 90,9 16/02/2023 1 1 29,9 21/02/2023 3 70 2157 17/02/2023 4 100 3030 22/02/2023 2 30 915,7 20/02/2023 1 30 927 23/02/2023 3 61 1879,4 22/02/2023 2 31 970,2 24/02/2023 1 1 31,5 23/02/2023 1 1 31,4 27/02/2023 1 30 948 24/02/2023 2 31 985,5 28/02/2023 2 47 1470,7 02/03/2023 2 41 1299,9 02/03/2023 4 91 2857,9 03/03/2023 1 40 1280 03/03/2023 2 52 1641,8 06/03/2023 3 160 5111,01 07/03/2023 1 1 31,8 07/03/2023 1 1 31,8 08/03/2023 1 30 942 08/03/2023 1 10 317 10/03/2023 3 79 2501 09/03/2023 2 70 2203 15/03/2023 1 30 927 13/03/2023 1 50 1580 16/03/2023 1 1 30,9 14/03/2023 2 60 1887 17/03/2023 2 29 896,4 15/03/2023 1 1 31,5 20/03/2023 1 30 918 16/03/2023 2 30 935,7 21/03/2023 1 1 30,6 17/03/2023 2 21 661,2 22/03/2023 1 17 528,7 20/03/2023 2 34 1062 23/03/2023 2 21 659,7 21/03/2023 3 81 2514,6 24/03/2023 3 90 2790 23/03/2023 1 1 31,7 28/03/2023 2 3 94,5 24/03/2023 1 7 221,9 29/03/2023 6 161 5021,2 27/03/2023 3 90 2835 30/03/2023 2 11 344,6 28/03/2023 2 23 735,7 31/03/2023 1 1 31,3 29/03/2023 1 13 410,8 03/04/2023 2 31 961,3 30/03/2023 1 1 31,6 04/04/2023 4 70 2146 31/03/2023 1 1 31,3 05/04/2023 1 3 91,2 03/04/2023 2 31 979,3 11/04/2023 1 5 152 06/04/2023 2 4 122 12/04/2023 3 60 1800 11/04/2023 3 81 2543,4 13/04/2023 1 10 296 12/04/2023 1 1 30,6 14/04/2023 4 80 2324 13/04/2023 1 15 447 17/04/2023 2 31 886,6 14/04/2023 4 80 2374 18/04/2023 2 31 911,8 17/04/2023 3 61 1804,6 19/04/2023 1 1 29,8 18/04/2023 1 1 29,8 20/04/2023 1 1 30,4 19/04/2023 2 31 923,8 21/04/2023 1 1 30,4 20/04/2023 2 3 91,2 24/04/2023 1 1 30,4 21/04/2023 1 1 30,4 25/04/2023 1 1 30,4 24/04/2023 1 1 30,4 26/04/2023 2 40 1228 25/04/2023 7 121 3786,4 27/04/2023 6 124 3720,2 26/04/2023 1 20 624 28/04/2023 4 48 1445,4 27/04/2023 3 41 1266,6 02/05/2023 2 31 930,8 02/05/2023 2 31 936,8 03/05/2023 2 31 918 03/05/2023 1 1 30 04/05/2023 1 1 29,6 04/05/2023 1 1 29,6 05/05/2023 3 61 1769,8 05/05/2023 1 1 29,8 09/05/2023 2 31 911,8 09/05/2023 1 1 29,8 10/05/2023 1 1 29,4 10/05/2023 1 1 29,4 11/05/2023 5 121 3437,4 11/05/2023 7 61 1755,4 12/05/2023 1 1 29,2 12/05/2023 1 1 29,2 15/05/2023 2 55 1574 15/05/2023 1 5 148 16/05/2023 4 91 2621,6 16/05/2023 1 1 29,6 17/05/2023 2 31 911,8 17/05/2023 1 1 29,8 18/05/2023 3 61 1757 18/05/2023 1 1 29 25/05/2023 1 1 28,4 19/05/2023 2 39 1113,6 29/05/2023 2 21 596,6 22/05/2023 1 9 257,4 01/06/2023 1 1 28,8 23/05/2023 1 1 28,4 02/06/2023 2 13 372 24/05/2023 1 1 28,4 05/06/2023 3 60 1680 25/05/2023 2 31 886,4 06/06/2023 2 9 257,6 26/05/2023 1 30 858 07/06/2023 2 21 596,4 29/05/2023 1 1 28,6 08/06/2023 1 1 28,4 30/05/2023 1 60 1704 09/06/2023 1 1 28,4 31/05/2023 3 105 2994 12/06/2023 2 9 254,2 01/06/2023 1 1 28,8 13/06/2023 1 16 448 02/06/2023 2 9 260,8 14/06/2023 1 2 56 05/06/2023 1 30 864 06/06/2023 1 1 28,8 07/06/2023 1 1 28,4 08/06/2023 1 1 28,4 09/06/2023 1 1 28,4 12/06/2023 2 2 57,2 15/06/2023 1 40 1120 16/06/2023 1 100 2800

