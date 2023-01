Paragon Id : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2022

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement, à Portzamparc Société de Bourse, à la date du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 1 259 titres Paragon ID

Solde en espèces : 34 725,44 €

Au cours du 2nd semestre 2022, il a été négocié un total de :

Achats 3 195 titres 87 363,01 € 169 transactions Ventes 3 953 titres 105 462,62 € 180 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 2 017 titres Paragon ID

Solde en espèces : 16 725,83 €

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 6 002 titres Paragon ID

Solde en espèces : 22 384,39 €

Retrait partiel : 80 000,00 € le 27 juin 2019

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement. Paragon ID emploie près de 650 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris (Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique : PID), Paragon ID a pour actionnaire de référence Paragon Group, fournisseur leader dans les domaines de la communication commerciale, des solutions d'identification et des services graphiques. Paragon Group réalisé un chiffre d'affaires de 1,5 Mds€ et emploie plus de 9 000 personnes. Paragon Group combine ses nombreuses années d'expérience avec les dernières innovations en matière de technologie et de données intelligentes dans le but de permettre des interactions rapides et pertinentes entre les organisations et leurs clients. Plus d'informations : Paragon-europe.com.

Plus d'informations sur Paragon-id.com.

Contacts

Paragon ID

Clem Garvey

Directeur général

Tél. : +33 (0)2 48 81 61 00

clem.garvey@paragon-id.com ACTUS finance & communication

Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS finance & communication

Relation presse

Nawel Naamane

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 34

nnaamane@actus.fr

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux TOTAL 169 3 195 87 363,01 TOTAL 180 3 953 105 462,62 01/07/2022 1 1 26,6 01/07/2022 4 76 2062,1 04/07/2022 1 15 412,5 05/07/2022 1 1 27,5 05/07/2022 2 31 840,5 06/07/2022 1 1 27,1 06/07/2022 2 16 429,1 07/07/2022 2 5 134,4 07/07/2022 1 1 26,8 08/07/2022 1 1 27 08/07/2022 1 1 27 11/07/2022 1 26 686,4 11/07/2022 2 60 1584 12/07/2022 4 82 2245,9 12/07/2022 1 1 27,1 13/07/2022 4 91 2592,4 13/07/2022 2 31 837,4 14/07/2022 1 1 27 14/07/2022 2 31 825 15/07/2022 1 1 26,4 15/07/2022 2 31 812,4 18/07/2022 1 1 25,9 18/07/2022 5 121 3025,9 31/08/2022 1 1 22,6 31/08/2022 2 31 691,6 02/09/2022 8 450 10809 05/09/2022 3 65 1626 06/09/2022 2 11 273,6 06/09/2022 1 1 24,6 09/09/2022 2 31 734,4 07/09/2022 7 185 4416,51 12/09/2022 1 1 23,7 08/09/2022 5 150 3573 13/09/2022 2 8 191,7 09/09/2022 1 1 23,4 14/09/2022 1 1 24,6 12/09/2022 1 1 23,7 15/09/2022 1 1 24,6 13/09/2022 1 1 23,7 16/09/2022 1 1 24,3 14/09/2022 1 1 24,6 19/09/2022 1 1 23,7 15/09/2022 2 41 996,6 20/09/2022 1 1 23,7 16/09/2022 3 38 910,2 21/09/2022 2 30 707,7 19/09/2022 1 1 23,7 22/09/2022 1 1 23,6 20/09/2022 2 31 725,7 23/09/2022 1 1 23,1 21/09/2022 1 1 23,3 26/09/2022 2 40 891 22/09/2022 1 1 23,6 28/09/2022 6 251 5822,3 23/09/2022 3 61 1382,1 29/09/2022 2 11 267 26/09/2022 1 13 284,7 30/09/2022 1 1 23,7 27/09/2022 1 1 22,1 03/10/2022 1 60 1446 28/09/2022 1 1 22,3 04/10/2022 1 1 24,1 29/09/2022 2 31 735 05/10/2022 6 300 7455 30/09/2022 1 1 23,7 07/10/2022 1 1 25,3 03/10/2022 2 9 211,8 11/10/2022 1 1 24,2 04/10/2022 2 2 47,9 12/10/2022 1 50 1205 05/10/2022 1 5 119 13/10/2022 1 1 24,1 06/10/2022 2 36 912,6 14/10/2022 1 1 24,1 07/10/2022 2 41 1025,3 17/10/2022 8 270 6804 10/10/2022 3 70 1723 18/10/2022 6 210 5289 11/10/2022 1 1 24,2 25/10/2022 6 180 4944,01 13/10/2022 1 1 24,1 26/10/2022 4 100 2855 14/10/2022 1 1 24,1 31/10/2022 2 80 2288 19/10/2022 2 11 293,4 01/11/2022 2 2 57,9 20/10/2022 3 90 2322 02/11/2022 3 61 1725,5 21/10/2022 1 20 532 04/11/2022 7 221 6384,8 24/10/2022 1 40 1056 07/11/2022 2 60 1779 26/10/2022 1 22 611,6 08/11/2022 3 90 2772 27/10/2022 2 85 2481 09/11/2022 1 1 31 28/10/2022 6 217 6252,2 10/11/2022 4 89 2781,4 31/10/2022 2 55 1532 14/11/2022 1 1 31,9 01/11/2022 3 80 2268,6 16/11/2022 1 1 31,4 03/11/2022 2 60 1686 17/11/2022 2 50 1512 04/11/2022 1 1 27,8 18/11/2022 2 41 1213,2 08/11/2022 2 100 3015 21/11/2022 1 1 29,6 09/11/2022 3 101 3086 22/11/2022 1 17 494,7 10/11/2022 2 41 1255 23/11/2022 3 55 1618,3 11/11/2022 2 72 2260,8 24/11/2022 3 91 2734,8 14/11/2022 2 41 1295,9 25/11/2022 2 30 893,7 16/11/2022 3 81 2495,4 28/11/2022 1 1 29,8 17/11/2022 3 90 2673 30/11/2022 4 141 4155,9 18/11/2022 3 53 1518 01/12/2022 1 1 29 21/11/2022 3 61 1778,6 05/12/2022 1 1 29 23/11/2022 1 1 29,1 07/12/2022 1 1 29 24/11/2022 2 31 914,8 08/12/2022 1 10 281 25/11/2022 2 31 905,5 09/12/2022 1 15 421,5 28/11/2022 3 61 1790,8 12/12/2022 4 77 2197 29/11/2022 2 17 493,7 13/12/2022 2 31 892,5 30/11/2022 1 1 28,9 14/12/2022 1 1 28,9 01/12/2022 1 1 29 15/12/2022 8 182 4682,41 02/12/2022 1 6 174 16/12/2022 6 140 3852 05/12/2022 1 1 29 19/12/2022 6 101 2853,3 06/12/2022 1 3 87 21/12/2022 2 21 625,4 07/12/2022 4 82 2332,1 22/12/2022 1 1 28,8 13/12/2022 1 1 28,5 23/12/2022 2 31 898,7 14/12/2022 8 211 5845,9 27/12/2022 1 1 28,9 19/12/2022 1 1 27,3 28/12/2022 1 1 28 20/12/2022 3 90 2682 29/12/2022 1 1 28,1 21/12/2022 3 77 2230,2 30/12/2022 1 1 28 22/12/2022 1 1 28,8 23/12/2022 1 1 28,7 27/12/2022 4 91 2566,9 28/12/2022 1 1 28 29/12/2022 1 1 28,1 30/12/2022 1 1 28

