Rebond des activités Transport & Smart Cities et e-ID, les plus fortement touchées par la pandémie

Succès des initiatives stratégiques de la société

Solide performance des nouvelles acquisitions, au-delà des attentes

Hausse des prix de vente permettant de compenser l'augmentation du coût des matières premières et des composants

Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques et du Paiement, publie son chiffre d'affaires au titre du 3ème trimestre de l'exercice 2021/22 (1er janvier 2022 - 31 mars 2022).

En M€ - Normes IFRS

Données non auditées 2019/20

consolidé 2020/21

consolidé 2021/22

consolidé Variation Variation à périmètre et change constants Chiffre d'affaires 1er trimestre 26,8 19,3 25,7 +34% +21% Chiffre d'affaires 2ème trimestre 29,5 21,4 31,1 +45% +31% Chiffre d'affaires 3ème trimestre 29,0 19,6 34,6 +76% +57% Chiffre d'affaires 9 mois 85,3 60,3 91,2 +51% +36%

La société airweb est consolidée depuis le 1er novembre 2020. La société Apitrak est consolidée depuis le 1er juin 2021. La société Security Label est consolidée depuis le 1er juillet 2021. La nouvelle filiale EDM Technology est consolidée depuis le 1er octobre 2021.

Au 3ème trimestre de son exercice 2021/22, Paragon ID a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 34,6 M€ en forte progression de +76% par rapport au 3ème trimestre 2020/21. A taux de change et périmètre constants, la croissance organique s'est établie à +57%. Le 3ème trimestre 2021/22 s'inscrit également en croissance organique par rapport au 3ème trimestre 2019/20 qui précédait la pandémie (29,0 M€).

Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2021/22, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 91,2 M€, en hausse de +51% (+36% à taux de change et périmètre constants).

Rebond post-Covid des activités Transport & Smart Cities et e-ID

La normalisation de l'activité commerciale et économique sur l'ensemble des zones géographiques où la société opère a conduit à un retour progressif des voyageurs dans les transports en commun, stimulant la demande pour tous les types de supports de billetterie (tickets, cartes, etc.). Le chiffre d'affaires de la division Transport & Smart Cities a ainsi progressé de +76% sur les neufs premiers mois de l'exercice 2021/22, à 31,9 M€ représentant 35% de l'activité de Paragon ID. La croissance organique de la division s'est établie à +60% sur la période, témoignant des gains de parts de marché de Paragon ID pendant la pandémie.

Parallèlement, la réouverture des frontières et la reprise des voyages internationaux ont accru la demande de nouveaux passeports et autres documents d'identité sécurisés à travers le monde. A l'issue des neufs premiers mois de l'exercice 2021/22, le chiffre d'affaires de la division e-ID s'est élevé à 6,3 M€, en croissance exclusivement organique de +48%, représentant 7% de l'activité du Groupe à neuf mois.

Succès des initiatives stratégiques de Paragon ID

Les nouvelles activités stratégiques de Paragon ID ont également contribué à la croissance sur la période.

Au sein de la division Traçabilité & Protection des marques, la croissance de +62% de la division sur neuf mois est notamment le fruit des livraisons de tags et d'étiquettes RFID aux clients du secteur du Retail pour leurs déploiements dans l'IoT (Internet of Things – Internet des objets), ainsi que du succès croissant de RFID Discovery, la plateforme RTLS (Real Times Locating Systems - Systèmes de localisation en temps réel) du Groupe. Les revenus récurrents de RFID Discovery continuent ainsi de s'accroître de façon régulière.

La croissance organique est également portée par une forte demande d'étiquettes RFID et d'étiquettes industrielles, en raison de la normalisation de l'activité économique et de l'adoption croissante de la RFID comme technologie IoT par défaut. Les revenus de la division ont également été portés par l'intégration des récentes acquisitions d'Apitrak et de Security Label GmbH (lire ci-dessous).

Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2021/22, la division Traçabilité & Protection des marques a réalisé un chiffre d'affaires de 32,1 M€, représentant 35% de l'activité de la Société sur la période.

Au sein de la division Transport & Smart Cities, les revenus récurrents issus de la plateforme de billetterie numérique d'airweb et des solutions "Account-Based-Ticketing" (billettique associée à un compte client) de Paragon ID continuent de croître régulièrement, avec de nouveaux déploiements importants, dont trois dans des villes françaises de taille moyenne.

La division Paiement a vu sa croissance s'accélérer au 3ème trimestre 2021/22, à +30% contre +10% au 1er semestre 2021/22, totalisant un chiffre d'affaires à neuf mois de 20,9 M€, soit 23% de l'activité de la société sur la période.

Solide performance des dernières acquisitions

Le chiffre d'affaires de Paragon ID intègre la contribution des sociétés récemment acquises :

Security Label GmbH, le leader européen des étiquettes à bagages et autres équipements pour le secteur de l'aérien. Depuis juin 2018, l'IATA (International Air Transport Association - Association Internationale du Transport Aérien) préconise l'intégration de tags RFID dans toutes les étiquettes de bagages passagers ;

EDM Technology Inc, nouvelle filiale constituée pour accueillir les actifs d'EDM (Electronic Data Management), le premier fabricant américain de tickets et de cartes pour le marché des transports en commun aux Etats-Unis, rachetés par Paragon ID en octobre 2021 ;

Apitrak, start-up française fournissant une solution RTLS (Real Times Locating Systems - Systèmes de localisation en temps réel) dans le cloud pour le suivi des équipements hospitaliers. L'intégration d'Apitrak a accéléré le développement d'une offre RFID Discovery évolutive en mode SaaS (Software as a Service) dans le cloud, actuellement en cours de commercialisation.

La contribution à l'activité de Paragon ID de ces sociétés acquises a dépassé les attentes, avec une croissance de l'ordre de 9 M€ du chiffre d'affaires sur les neufs premiers mois de l'exercice.

Augmentation des prix de vente

Comme indiqué fin mars lors de la publication des résultats du 1er semestre de l'exercice 2021/22, les marges de Paragon ID ont souffert de l'augmentation des prix des matières premières et des composants depuis le début de l'exercice. La société réalisant une grande partie de son activité dans le secteur public ou dans le cadre d'appels d'offres stricts, les répercussions de ces hausses sur les prix de vente ne sont pas immédiates, car devant être documentées, et génèrent donc un décalage avec ces augmentations de coûts.

Au cours du 3ème trimestre, Paragon ID a pu enregistrer les premières répercussions sur les prix de ventes auprès de la majorité de ses clients. Cet effet prix a ainsi contribué à hauteur de 1,5 M€ à la croissance du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021/22.

Plus de 120 M€ de chiffre d'affaires désormais visé en 2021/22, malgré les défis persistants d'approvisionnement et l'incertitude de l'environnement économique actuel

A l'issue des neufs premiers mois de l'exercice 2021/22, Paragon ID est conforté vis-à-vis de son objectif d'une croissance significative, à deux chiffres, sur l'ensemble de l'exercice 2021/22.

Le niveau des commandes reçues à ce jour et la visibilité sur les approvisionnements sont tels que le groupe annonce aujourd'hui être en mesure de viser un objectif de chiffre d'affaires annuel 2021/22 supérieur à 120 M€, contre 83,9 M€ à l'issue du dernier exercice, ce qui représenterait un niveau d'activité record pour Paragon ID.

Clem Garvey, Directeur général de Paragon ID, déclare :

" Les équipes de Paragon ID ont fait un travail remarquable au cours des derniers mois, négociant parfaitement les défis engendrés par des chaînes d'approvisionnement fortement perturbées dans un contexte géopolitique très incertain. Il est particulièrement gratifiant de constater l'accélération de notre rythme de croissance, porté par le retour progressif à des niveaux d'activité normalisés pour nos activités Transport & Smart Cities et e-ID, et par le succès des initiatives stratégiques et de transformation que nous avons poursuivi tout au long de la crise sanitaire. Grâce à la détermination et l'implication des collaborateurs de Paragon ID, nous devrions enregistrer une année record en termes d'activité, un an après avoir subi des reculs massifs dus aux conséquences de la pandémie. Sous réserve du contexte géopolitique et de la normalisation des conditions d'approvisionnement des matières premières au niveau mondial, il y a toutes les raisons de croire que le retour à la normale des activités affectées par la pandémie combiné avec la traction de l'activité au sein de nos initiatives stratégiques permettront de réaliser une croissance à deux chiffres pour les années à venir."

Agenda financier 2022

Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2021/22 26 juillet 2022 Résultats annuels 2021/22 25 octobre 2022

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu avant l'ouverture des marchés d'Euronext.

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement. Paragon ID emploie près de 650 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris (Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique : PID), Paragon ID a pour actionnaire de référence Paragon Group, fournisseur leader dans les domaines de la communication commerciale, des solutions d'identification et des services graphiques. Paragon Group réalisé un chiffre d'affaires de 1,5 Mds€ et emploie plus de 9 000 personnes. Paragon Group combine ses nombreuses années d'expérience avec les dernières innovations en matière de technologie et de données intelligentes dans le but de permettre des interactions rapides et pertinentes entre les organisations et leurs clients. Plus d'informations : Paragon-europe.com.

Plus d'informations sur Paragon-id.com.

Contacts

Paragon ID

Clem Garvey

Directeur général

Tél. : +33 (0)2 48 81 61 00

clem.garvey@paragon-id.com ACTUS finance & communication

Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS finance & communication

Relation presse

Fatou-Kiné N'Diaye

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 34

fndiaye@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xZ2dZZ2Xam3Hx3Cal52ZaJRnl2aVyGKUlmaYk2Nuk56YmJuRnGlhaJrLZnBllmpn

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/74151-paragon-id_cp_ca-t3-202122_27042022_fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews