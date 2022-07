Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques et du Paiement, annonce que son chiffre d'affaires annuel au titre de l'exercice 2021/22 (clos le 30 juin 2022) sera supérieur à l'objectif visé.

A l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021/22, le 27 avril 2022, la société indiquait : « Plus de 120 M€ de chiffre d'affaires désormais visé en 2021/22, malgré les défis persistants d'approvisionnement et l'incertitude de l'environnement économique actuel. »

Dans un contexte de forte activité commerciale, la fin des grèves dans les usines de papier finlandaises, la détente des chaînes d'approvisionnement et l'amélioration des conditions de transport des produits ont permis à Paragon ID de réaliser des ventes supérieures aux attentes au cours des mois de mai et juin 2022.

Le chiffre d'affaires consolidé du 4ème trimestre de l'exercice 2021/22 (période d'avril à juin), qui sera publié le 26 juillet 2022, a donc dépassé le niveau escompté.

Pour rappel, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 91,2 M€ sur les neuf premiers mois de l'exercice 2021/22, en hausse de +51% (+36% à taux de change et périmètre constants).

Agenda financier 2022

Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2021/22 26 juillet 2022 Résultats annuels 2021/22 25 octobre 2022

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu avant l'ouverture des marchés d'Euronext.

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement. Paragon ID emploie près de 650 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris (Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique : PID), Paragon ID a pour actionnaire de référence Paragon Group, fournisseur leader dans les domaines de la communication commerciale, des solutions d'identification et des services graphiques. Paragon Group réalisé un chiffre d'affaires de 1,5 Mds€ et emploie plus de 9 000 personnes. Paragon Group combine ses nombreuses années d'expérience avec les dernières innovations en matière de technologie et de données intelligentes dans le but de permettre des interactions rapides et pertinentes entre les organisations et leurs clients. Plus d'informations : Paragon-europe.com.

Plus d'informations sur Paragon-id.com.

Contacts

Paragon ID

Clem Garvey

Directeur général

Tél. : +33 (0)2 48 81 61 00

clem.garvey@paragon-id.com ACTUS finance & communication

Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS finance & communication

Relation presse

Fatou-Kiné N'Diaye

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 34

fndiaye@actus.fr

